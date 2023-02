Pedro Sánchez visita el Museo Sorolla para ver los 'Orígenes' del pintor: "No os lo perdáis. ¡Es una maravilla!"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este miércoles el Museo Sorolla de Madrid para recorrer la muestra 'Orígenes', que explora el camino que condujo al valenciano a convertirse en uno de los pintores de mayor éxito nacional e internacional, a través de 93 obras, procedentes de colecciones particulares, de otras instituciones y del Museo de Bellas Artes de Valencia.

"Esta mañana he visitado el Museo Sorolla. He disfrutado de un recorrido único por la obra temprana del genial pintor valenciano. Anatomías, marinas, naturalezas muertas, paisajes, la influencia de Velázquez. No os lo perdáis. ¡Es una maravilla!", ha publicado Sánchez en su cuenta personal de Twitter.

Junto al líder del Ejecutivo ha estado el ministro de cultura y deporte, Miquel Iceta; el director general de Bellas Artes, Isaac Sastre de Diego; la subdirectora general de museos Estatales, Mercedes Roldán, y el director del museo, Enrique Varela.

Dicha exposición se puede visitar hasta el 19 de marzo de 2023 y aborda los inicios del pintor en su Valencia natal y su formación en las Escuelas de Artesanos y en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 'Sorolla. Orígenes' está compuesta por 93 obras (57 cuadros, 6 dibujos, 1 orla, 1 acuarela, 26 fotografías, 1 medalla y 1 azulejo).

Esta actividad es uno de los principales eventos que conmemoran el centenario del pintor (1863- 1923), declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP).

Posteriormente, a las 11 horas, tenía lugar en el Palacio Real una de las principales exposiciones del artista valenciano que, con el lema 'Sorolla a través de la luz', está formada por un total de 24 obras. Como ha comentado en rueda de prensa la comisaria Blanca Pons-Sorolla, son "tres exposiciones en una" al combinar obra original del artista con salas sensoriales y realidad virtual.

"Es un concepto novedoso en el que se ofrece al visitante un recorrido en el que se alternan diferentes experiencias", ha señalado la comisaria.