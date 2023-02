Los desfiles infantiles darán comienzo a la programación de Carnaval 2023 de Arganda

Los desfiles infantiles darán comienzo a la programación de Carnaval 2023 en Arganda del Rey que tendrán la participación de los Ampas y de los centros educativos de la localidad congregando a casi 2.700.

Según recoge el Ayuntamiento en un comunicado, en La Poveda el desfile comenzará a las 17.15 horas desde la Plaza de La Poveda hasta el polideportivo Virgen del Carmen, donde habrá baile con discoteca móvil a partir de las 17.45 horas.

Los participantes estarán acompañados por música en directo y un gran zepelín con personajes de dibujos animados. En el casco urbano el desfile arrancará a las 17.30 horas la calle Vereda del Melero, esquina con Plaza de España, y llegará a la Plaza de la Constitución, donde también habrá baile con discoteca móvil a partir de las 18 horas.

En este caso, los colegios y escuelas infantiles tendrán la compañía de música en directo y funkos de Star Wars, Gran Dragón y Súper Héroes.

En los desfiles se habilitarán dos espacios para las personas con movilidad reducida que quieran presenciar el espectáculo, situados en la Avenida del Ejército y la Plaza de la Constitución.

Todas aquellas personas que se encuentren en esta situación deberán comunicarlo en la Concejalía de Cultura, situada en el Centro Cultural Pilar Miró, en el teléfono 918711344 (Ext. 3) o en el correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

RECOMENDACIONES PARA LOS NIÑOS

Asimismo, el Consistorio ha emitido una serie de recomendaciones de cara a los niños. La entrada a la Plaza de la Constitución se realizará en el mismo orden del desfile dando una vuelta a la plaza en dirección al escenario, el cual estará ubicado delante de la iglesia San Juan Bautista, y será exclusivamente para las comparsas.

El público se situará en las aceras y no accederá al espacio central hasta que no hayan acabado de entrar todas las comparsas y retiradas las vallas perimetrales. Ninguna persona debe incorporarse a las comparsas si no forma parte de ella.

Se recomienda que aquellas personas que lleven a sus bebés en carrito se sitúen en los laterales de la plaza, para evitar, en caso de desalojo y/o avalanchas, posibles tropiezos y/o caídas. Igualmente, en el polideportivo Virgen del Carmen se deberán situar en los laterales del polideportivo.

El personal disfrazado que no forme parte de ninguna de las comparsas se situará en las aceras, sin invadir las zonas del desfile. Únicamente podrá acceder al espacio central para ver el espectáculo una vez que haya finalizado el desfile. El punto de encuentro para niños y niñas extraviados se situará junto al escenario.

Los baños en la Plaza de la Constitución se situarán en el inicio de la calle Juan de la Cierva. Toda la programación del Carnaval en Arganda se puede ver en https://www.ayto-arganda.es/wp-content/uploads/2023/02/Carnaval-2023.pdf.