Fórmula 1.- McLaren presenta su 'MCL60' para el Mundial de Fórmula 1 de 2023

El equipo McLaren presentó este lunes su nuevo monoplaza para el Mundial de Fórmula 1 de este año, el 'MCL60', con el que conmemora el 60 aniversario de su fundación por medio de Bruce McLaren y que mantendrá sus colores naranja papaya y azul de los últimos años.

El equipo británico apostará en esta nueva temporada con el británico Lando Norris, que cumplirá su quinta campaña con los de Woking, y con el joven australiano de 21 años Oscar Piastri, que debutará en el 'gran circo'.

"La alineación de pilotos de este año es extremadamente emocionante ya que a Lando, un piloto inteligente y confiado con un ritmo excelente, se le une uno de los mayores talentos emergentes en el automovilismo con Oscar", celebró Zak Brown, CEO de McLaren Racing, en un comunicado.

El directivo recordó que el año pasado fue "una temporada desafiante" y que aprendieron "mucho" de cara a 2023 donde estarán bajo la dirección de Andrea Stella. "Ser uno de los equipos más antiguos de la parrilla de Fórmula 1 y celebrar nuestro 60 aniversario como equipo de carreras es un logro excelente. Es apropiado que honremos las últimas seis décadas a través del 'MCL60'", apuntó.

"Somos conscientes de que tenemos trabajo por hacer de cara a la temporada 2023, pero todos en el equipo están totalmente enfocados y comprometidos a hacer que nuestro 60 aniversario sea especial", advirtió por su parte Andrea Stella, 'jefe' de McLaren.

Además, Lando Norris opina que el 'MCL60' "se ve muy bien" y que "todos los involucrados en su construcción han jugado un papel importante". "Este es mi quinto año en la F-1 1 y espero tener un impulso positivo después de un año de carreras bajo la nueva era de regulaciones. Ha sido un buen reto adaptarme a ellos y siento que estoy en una posición positiva para seguir mejorando como piloto", admitió.

Su compañero Oscar Piastri aseguró que ha trabajado "duro" para estar listo para su debut. "Me he adaptado bien y ahora estoy completamente concentrado en salir a la pista en Baréin. El 'MCL60' es muy impresionante y va a ser un año memorable, no solo para mí en mi temporada de novato, sino también como equipo que celebra los 60 años de McLaren Racing", subrayó.