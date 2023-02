La exposición sobre el proyecto del futuro de Torrejón se traslada desde el miércoles a la Plaza Mayor

La exposición del nuevo "Plan Ciudad Torrejón: Torrejón Tiene + Futuro", que cuenta con 55 iniciativas para impulsar el futuro más inmediato de la ciudad, se trasladará desde el próximo miércoles a la Plaza Mayor de la localidad, donde estará hasta el próximo día 26.

El plan se divide en 12 apartados (Crear Empleo, Cuidar la salud, Fomentar el Transporte, Mejorar el tráfico, Más Seguridad, vivienda para los Torrejoneros, Mejorar el Aparcamiento, Mejorar la Educación, Facilitar el Transporte, Compromiso Social, Mejorar el Medio Ambiente y Eficaz Gestión) y cuenta con 55 iniciativas para impulsar el futuro más inmediato de la ciudad.

Una exposición itinerante que recorrerá la ciudad hasta finales de marzo y que se puede visitar hasta mañana, día 14, en el Parque Rosario, tras haber pasado por el Recinto Ferial, y antes de aterrizar en la Plaza Mayor a partir del jueves, en horario de 10,30 a 14,30 horas y de 16,30 a 20,30 horas.

"Se trata de una hoja de ruta basada en las propuestas e inquietudes que vosotros, los torrejoneros y torrejoneras, me habéis transmitido, unos directamente enviándomelas y otros cuando me veis por la calle o nos reunimos a través de los diferentes colectivos de nuestra ciudad, bien sean asociaciones de vecinos, entidades sociales, culturales o de cualquier otro ámbito. El futuro de Torrejón está en las manos de sus vecinos y este proyecto no tendría sentido si no atendiéramos vuestras demandas", explicó el alcalde, Ignacio Vázquez, al presentar esta iniciativa.

De este modo, en la muestra se pueden ver paneles explicativos del plan, así como maquetas de algunos proyectos que lo componen como los tres nuevos pasos subterráneos que se van a construir, uno junto al Palacio de Justicia que comunicará la avenida Constitución con la calle Cañada, otro que conectará la calle Solana y la avenida Constitución, entre la calle Hierro y la calle Budapest, y otro más en el barrio de Fresnos por debajo de la avenida de la Luna-M206 que supondrá la construcción de un nuevo paso para vehículos junto al actual que se mantendrá como carril bici exclusivamente.

También se puede ver el lugar en el que se construirá el Gran Bosque Urbano de Torrejón, en los terrenos del Olivar y la Finca del Espinillo; el futuro edificio de viviendas de la 1ª fase del Plan Vivienda Alquiler parra Torrejoneros que se está haciendo junto a la CD Joaquín Blume; el Palacio de Justicia; la futura Comisaría de Policía Nacional; y la última fase de la Ronda Sur, que unirá la carretera de Loeches, en el cruce con el Parque Europa, hasta el Polígono Los Almendros.

"En estos últimos años Torrejón de Ardoz ha experimentado un gran cambio. La transformación que hemos vivido nos ha permitido situarnos entre las mejores ciudades de nuestra región y España. Pero este cambio tan positivo debe tener continuidad. Por eso, nos esforzamos en preparar como va a ser el 'Torrejón del futuro'", ha zanjado el regidor.