Sotomayor propone la "gratuidad progresiva del transporte público" para los empadronados en Madrid

El candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, propone la "gratuidad progresiva del transporte público" para los empadronados en la ciudad, además de reclamar "más financiación, más autobuses, más Metro y más frecuencia en las líneas que conectan los barrios".

En un desayuno informativo en el que ha sido presentado por la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, el candidato 'morado' a la Alcaldía ha revelado que quiere "centrar la campaña en los barrios, los grandes olvidados de la clase política madrileña durante 30 años, tanto por la oposición como por los gobiernos, que parece que no se han acordado de los barrios más que cuando llegan las elecciones".

Sotomayor ha reclamado el fin de los "barrios aislados", para poner el foco en los PAU, "con los que el Ayuntamiento tiene una deuda histórica". "No puede ser que el transporte público que haya apenas funcione. Parece que ahora se ha puesto de moda el bus rápido (una propuesta de Más Madrid) pero en algunos barrios no llega ni el lento. Yo lo que no quiero es vender humo a los vecinos y vecinas porque no está el horno para bollos", ha declarado.

El candidato de Podemos demanda "más personal en la EMT" y acabar con la desconexión en los PAU, donde "se depende del coche para comprar el pan". "El transporte en la ciudad debe ser gratuito para los empadronados para quienes vivimos, trabajamos y quienes hacemos Madrid", ha concluido.