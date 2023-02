Carlos Alcaraz: "Puedo mejorarlo todo a nivel de tenis, físico y mental"

El tenista español Carlos Alcaraz se mostró impaciente por empezar su temporada esta semana en el torneo de Buenos Aires, desde su lesión en el Masters 1.000

de París el 4 de noviembre, y confió en seguir mejorando en 2023, con mucho margen para hacerlo a pesar de haber sido ya número uno del mundo.

"Va a ser mi primer torneo desde que me lesioné en París. Han pasado ya cuatro meses desde entonces. Pero siempre vengo pensando y queriendo ganar, aunque sé que no será fácil, después de tanto tiempo sin competir", dijo desde la capital argentina.

El número dos del mundo, destronado después del título de Novak Djokovic en el Abierto de Australia, se estrenará contra Fabio Fognini o Laslo Djere en su debut, con mucho entrenamiento pero sin competir en tiempo. "Por eso he venido bastantes días antes, para entrenar con jugadores muy buenos, poco a poco ir a mejor y poder empezar el torneo lo mejor posible", apuntó.

Después de un año en el que logró su primer 'Grand Slam' en el US Open, sus primeros ATP Masters 1000 en Miami y en Madrid o sus primeros ATP 500 en Río de Janeiro y Barcelona, Alcaraz tiene nuevos objetivos para 2023. "Fue un año muy bueno. Conseguí mi sueño, mi objetivo, muy rápido. Prácticamente, en solo un año. Me lo he tomado lo más natural que he podido", dijo.

"Tras conseguir el número uno había que marcarse nuevos objetivos, nuevas cosas a largo plazo: seguir disfrutando, seguir mejorando, porque soy muy joven y tengo muchas cosas que mejorar, a pesar de ser número uno. Hay que seguir entrenando y mirando para adelante", añadió.

Alcaraz puso el ejemplo del 'Big 3' para buscar su mejoría. "Pienso que puedo mejorarlo todo a nivel de tenis, físico y mental. Poco a poco, con mi equipo iré dando esos pequeños saltos para ser aún mejor. Rafa, Roger o Djokovic cuando eran jóvenes eran buenísimos, pero con el paso del tiempo fueron mejorando", dijo.

"Tengo claro que necesito seguir mejorando. Haber conseguido mi sueño muy pronto me pilló de sorpresa, por así decirlo. Ahora lo llevo bien, tengo objetivo, sé a dónde quiero llegar, lo que quiero ser, y eso es lo importante", terminó.