José Quintana deja la presidencia del Baloncesto Fuenlabrada

El hasta ahora presidente del Baloncesto Fuenlabrada, José Quintana, ha anunciado este viernes que dejará el cargo que ocupaba en el club madrileño desde 2006 por motivos de "salud", aunque continuará "en funciones" hasta finales de febrero.

"He comunicado a la propiedad del club mi decisión de dejar la presidencia del Baloncesto Fuenlabrada. Es un paso meditado y firme, si bien permaneceré en el cargo en funciones hasta finales del presente mes", según anunció en una carta abierta a la afición.

El mandatario, que se refirió a un motivo de "salud", dice adiós a un equipo que no pasa por su mejor momento. Actualmente es colista de la Liga Endesa con tres victorias y 16 derrotas. "Es una de las decisiones más difíciles que he tomado, pues soy un amante absoluto del Baloncesto Fuenlabrada. Pero en este momento he de afrontar otros retos que la vida y la salud me han puesto por delante", expresó.

"Las ocupaciones y las preocupaciones (también las ilusiones y las alegrías) que conlleva la presidencia de nuestro club no resultan ahora mismo convenientes para ganar esta lucha en la que estoy inmerso. Estoy seguro de que quienes permanecen en la entidad y quienes entren pondrán, como siempre, toda su energía y conocimiento al servicio del Fuenla", añadió.

Por último, Quintana quiso agradecer el "apoyo" y el "cariño" que toda la afición le dio. "Quiero agradeceros a los aficionados todo el apoyo y el cariño que me habéis hecho llegar. La afición es el gran activo de todos los clubes deportivos, pero especialmente del nuestro. Os conozco personalmente a muchos, pues bien, a partir de ahora seré uno más de vosotros, empujando con el ánimo que nuestro equipo merece", apuntó.

"Desde hace mucho tiempo he tratado de impulsar con todo cuanto estaba en mi mano el baloncesto en nuestra ciudad. Y así seguiré haciéndolo, aunque ahora con un papel más secundario", concluyó.