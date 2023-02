Médicos de la privada piden actualizar los baremos para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos 30 años

Médicos del colectivo de la medicina privada y concertada han mantenido una reunión este viernes para analizar las demandas y retos del sector para el próximo año y han destacado la necesidad de actualizar los baremos para mejorar sus contratos y recuperar así el poder adquisitivo perdido en los últimos 30 años.

El acto ha tenido lugar en el Pequeño Anfiteatro del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM), Manuel Martínez-Sellés, que ha recordado durante su intervención que desde el Colegio se está trabajando especialmente en el profesionalismo médico, y, por tanto, en tratar de empoderar la figura del médico sea cual sea su ámbito laboral.

"Desde el Colegio defendemos la estabilidad del médico de la pública, pero también del sector privado. Este encuentro de hoy me da la oportunidad de defender, como lo he hecho siempre, que se actualicen los baremos. Deben subirse, están desfasado. En los últimos 30 años los baremos de medicina privada no se han actualizado a las subidas del IPC. Se deben mejorar las condiciones contractuales de los médicos y mantener la calidad asistencial en la medicina privada", ha manifestado.

En la reunión, en la que los facultativos han participado vía streaming, se ha coincidido en que es imprescindible fortalecer el papel del médico, algo que pasa por mejorar sus condiciones laborales, el acceso a formación continuada y acreditada. A su vez, se ha reclamado para aquellos que ejercen en la medicina privada recuperar el poder adquisitivo que han perdido en los últimos 30 años, así como promover los valores del emprendimiento y del ejercicio libre entre los médicos más jóvenes.

En este sentido, María Esther Cordón, vocal de Ejercicio Libre del ICOMEM, ha recalcado que la situación de los médicos de la privada es insostenible. "Los grandes grupos hospitalarios y las aseguradoras han crecido en volumen de negocio, pero sin subir los precios de las tarifas. En este contexto el eslabón más débil es el médico que está perdiendo poder adquisitivo y por ende el paciente se ve afectado en la calidad asistencial", ha explicado la doctora, que ha subrayado que el sistema "no es justo" .

Sobre este punto, ha indicado que la Vocalía de Médicos de Ejercicio Libre que preside ha lanzado una iniciativa con la que recabar información sobre el estado de los baremos y su aplicación en la Comunidad de Madrid. "La Vocalía de Ejercicio Libre del Colegio de Médicos de Madrid conocer de primera mano los baremos que se están aplicando y desde cuándo. Desde hoy, y a través de los canales informativos del Colegio, la Vocalía de Médicos de Ejercicio Libre han lanzado una encuesta con la que los facultativos madrileños podrán compartir su situación. Toda la información recogida será analizada para tomar las acciones necesarias", ha explicado.

En la misma línea, el presidente de la Unión Médica Profesional (UNIPROMEL), Ignacio Guerrero, ha reconocido que le preocupa no solo la situación laboral por la que pasan los médicos que ejercen en la privada, sino también cómo está mermando la calidad asistencial de los pacientes.

"Los médicos estamos trabajando a destajo; vemos a tantos pacientes como podemos para poder obtener una remuneración digna y acorde con la exigencia y responsabilidad de nuestro trabajo. Echamos tantas horas como podemos para compensar nuestras pérdidas", ha explicado Guerrero.

LEY ÓMNIBUS

En nombre del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), José Luis Alcibar, representante Nacional de Médicos de Ejercicio Privado, ha hecho referencia a la aprobación de la denominada 'ley Ómnibus' en la Comunidad, con la que, ha dicho, se ha producido un empeoramiento de las retribuciones de los médicos y un cercenamiento en el libre ejercicio de la profesión.

"Vemos que el mercado sanitario hay una concentración de las entidades aseguradoras y grupos hospitalarios situándoles en una posición de dominio, y restando, salvo excepciones, capacidad negociadora al médico", ha explicado. "El principal problema que tenemos es que nos imponen los baremos, pero también las condiciones en las que trabajamos: dónde tienes que ver al paciente, qué tipo de pruebas complementarias se piden. Nos quejamos de un exceso de burocracia que determina el tiempo que podemos dedicar al paciente. Somos el eslabón más débil porque somos dependientes económicamente, e incluso tenemos el riesgo de ser excluidos en los cuadros médicos si nos manifestamos en contra", ha añadido.

Para el representante nacional de medicina privada del Consejo General de Médicos (CGCOM) existe un error de percepción sobre el papel que cumple la medicina privada en nuestro país. "La medicina privada no debe verse como una alternativa ni como una competencia al sistema público de salud. La relación entre ambas sanidades debe ser de colaboración", ha reseñado.