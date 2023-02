Díaz Ayuso resta importancia a la baja de López del PP: "No es necesario estar afiliado para estar trabajando en mi Gobierno"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha restado este viernes importancia a que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, se haya dado de baja como militante del PP y ha incidido en que estar afiliado no es "necesario" para estar trabajando en su Gobierno.

"Los magistrados no pueden estar afiliados a partidos. Por tanto, no es obligatorio que lo esté para estar en un gobierno, desde luego, en el mío donde muchas de las personas que lo componen no lo están", ha manifestado preguntada por los periodistas, en una visita al Hospital de Fuenlabrada.

El consejero madrileño formalizó el miércoles su baja como militante del PP, según confirmaron desde la dirección nacional del partido. López, que llegó a la política en agosto de 2019 cuando Ayuso le designó consejero de Justicia, Interior y Víctimas, podría estar preparando su vuelta a la judicatura, donde no puede estar afiliado, según han señalado fuentes de su entorno.

La renuncia de López al carnet del PP se produce cuando se cumple casi un año de la profunda crisis interna que convulsionó al PP ante el enfrentamiento público entre Ayuso y Pablo Casado, en el que el consejero evitó posicionarse públicamente.