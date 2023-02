Manuel Bautista, candidato del PP Móstoles, denuncia en Comisaría un posible "acceso ilegal" a sus datos

El candidato del PP a la Alcaldía de Móstoles, Manuel Bautista, ha interpuesto ya la denuncia ante la Policía para velar por la protección de sus datos que "están pululando por toda la localidad" a consecuencia de un escrito anónimo, según ha afirmado.

"Denunciar lo que me parece que es un hecho absolutamente deleznable que es que mis datos personales del padrón estén circulando por todo Móstoles", ha señalado el candidato 'popular' frente a las puertas de la Comisaría.

Bautista da este paso después de que desde el Ayuntamiento se hiciera eco de un escrito que les había llegado de forma anónima en el cual se incluía un pantallazo del padrón, con los datos del candidato. Este documento, además, supuso que el Departamento de Estadística del Consistorio iniciara un procedimiento para verificar si el 'popular' vive en la ciudad "o si ha incurrido en un posible fraude de ley en el empadronamiento".

"Como están circulando los míos, podrían circular los de cualquier mostoleño", ha aseverado, al tiempo que ha subrayado que quiere velar por el derecho que tiene a la protección de sus datos. "Lo que me ha pasado a mí no le pase a ningún mostoleño", ha reprochado.

Ayer, el también viceconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid, quien adelantó que su partido presentará un escrito urgente para pedir que se depuren responsabilidades, destacó la "gravedad" de los hechos al entender que se podría haber producido un "acceso ilegal" al sistema.

En la misma línea se expresó el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que afeó la actuación del Gobierno local frente a esta situación, dado que "lejos de investigar lo sucedido, denuncian a la propia víctima".

UN ANÓNIMO CON "INDICIOS"

Por su parte, desde el Gobierno local, formado por PSOE y Podemos, lo que explicaron fue que se recibió en Alcaldía "un anónimo en el que se denunciaba, aportando indicios, que el candidato, que vive en Fuenlabrada, se empadronó en el mes de diciembre en Móstoles en una vivienda de la ciudad".

"Y, al igual que en cualquier otro caso, será la policía la que se encargue de verificar si vive o no en el domicilio en el que está empadronado y el Consejo del INE el que analice los informes remitidos", detallaron, apuntando a que "si el candidato no tiene nada que ocultar, el expediente se cerrará sin consecuencias".

No obstante, Bautista ha indicado que, aunque se trasladó a vivir "a finales de diciembre" a esta localidad, él es mostoleño. "He vivido en Móstoles, vivo en Móstoles, he estudiado, he hecho toda mi vida en Móstoles", ha defendido.