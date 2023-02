1.600 nuevas plazas este año para atención especializada y gratuita a personas con discapacidad en la región

La Comunidad de Madrid creará este año 1.600 nuevas plazas de atención especializada y gratuita para personas con discapacidad, de las que 1.200 serán para la atención temprana de niños hasta seis años, otras 150 para discapacidad física o intelectual y 234 para enfermedad mental.

Éstas se sumarán a las 1.250 creadas el año pasado, de tal modo que la cifra alcanzará las 2.850 en dos años, según ha anunciado este jueves la presidenta del Gobierno autonómico, Isabel Díaz Ayuso, quien ha subrayado el "especial foco" que la Comunidad pondrá en la atención temprana, la cual se llevará el 70% de las nuevas plazas.

"Estamos inmersos en el mayor incremento del número de plazas para personas con discapacidad en la historia de la Comunidad de Madrid y seguimos dedicando todos los esfuerzos a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social para que se cumpla ese compromiso", ha añadido.

Díaz Ayuso ha presidido la ceremonia de entrega de la primera edición de los Premios a la Discapacidad de la Comunidad de Madrid, que se ha celebrado este mediodía en la Real Casa de Correos de la capital, sede del Ejecutivo regional.

La presidenta ha recordado que la Comunidad lleva "mucho tiempo dando pasos relevantes", pues fue la primera en reconocer como derecho la atención universal y gratuita a la discapacidad "hace casi dos décadas", y hoy cuenta con una de las redes de atención "más robustas", con 26.000 plazas que van "a más".

Isabel Díaz Ayuso ha remarcado el "esfuerzo" llevado a cabo por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, que a las 1.250 plazas creadas en 2022 sumará estas 1.600 nuevas en 2023, lo que se añade a la puesta en marcha, además, de la Oficina de Atención a la Discapacidad y de la Ley de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad.

"ESFUERZOS CONSTANTES EN DISTINTOS FRENTES"

"Esfuerzos constantes", ha subrayado la presidenta, en "distintos frentes", como las medidas para combatir la soledad no deseada, a la que se ha referido como "la pandemia del siglo 21", o las mejoras en la red Metro para que viajar "no suponga un reto" a las personas con movilidad reducida.

Así, ha reivindicado las 221 paradas accesibles de este servicio, el 70% del total, o los 558 ascensores instalados en 206 estaciones, lo que convierte al madrileño en "el tercer Metro del mundo" con más número de elevadores, lo que se une a que el de Madrid ha sido "el primero en contar con una guía en braille".

Por otro lado, Díaz Ayuso ha recalcado que Madrid cuenta con la tasa de actividad "más alta de España" entre personas con discapacidad, aunque ha reconocido que "queda mucho por hacer" en esta materia, pues "sólo una de cada cuatro en edad de trabajar tiene un Empleo".

En su intervención, la presidenta ha defendido que la discapacidad "no está reñida con las ganas de salir adelante", como demuestran las personas que "cada día superan sus barreras" y dan ejemplo de "trabajo, esfuerzo, constancia e ilusión".

La jefa del Ejecutivo autonómico ha enfatizado el papel que juegan tanto las familias como los profesionales en el apoyo a las personas con discapacidad y ha subrayado el compromiso con ellas de la Comunidad de Madrid, pues representa a una sociedad "solidaria, plural, inclusiva y generosa" cuya Administración "debe seguir trabajando por todos", pero "especialmente por quienes luchan para superar sus propias limitaciones". "Para ello pueden contar en todo con su Gobierno, el de la Comunidad de Madrid", ha concluido.

Los Premios entregados este jueves reconocen la trayectoria, dedicación y contribución de personas y entidades en materia de inclusión, plena ciudadanía y ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad o enfermedad mental de la región.

PREMIADOS

La categoría de Superación Personal ha sido para Marina Martín Rodríguez, licenciada en Filología Inglesa y docente desde 1987, con ceguera desde los 21 años. Ha desempeñado distintos cargos en la Asociación de Sordociegos de España y ha sido fundadora de la primera comisión estatal de mujeres sordociegas.

El galardón a la Excelencia ha recaído en la agencia de noticias Servimedia, creada en 1989 con vocación de fomento de la inserción y que cuenta con más del 62 por ciento de su plantilla con alguna discapacidad.

Por último, la distinción institucional ha sido para el Ayuntamiento de Las Rozas, por "la gran cantidad y variedad de proyectos destinados a favorecer la calidad de vida, la inclusión y la igualdad de este colectivo". "Es el espejo en el que pueden mirarse todos los municipios que estén centrados en derribar barreras y facilitar oportunidades en igualdad a todos su vecinos", ha señalado Díaz Ayuso al respecto.

El jurado que ha fallado estos premios ha estado presidido por la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, y formado, a propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, por Javier Font (FAMMA Cocemfe Madrid), María Teresa Gallego (FEMADEN), Concepción Rodríguez (FESORCAM) y Mariano Casado (Plena Inclusión Madrid).

La propia Dancausa ha intervenido en el acto para subrayar "el compromiso de la Comunidad de Madrid con todas las personas con discapacidad" y asegurar que todos en su departamento se sienten "afortunados" de poder aportar su "grano de arena" a las personas que "más lo necesitan".

El encargado de cerrar el acto --que ha conducido el director de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería, Ignacio Tremiño-- ha sido el joven músico Antonio Belmonte, quien a sus 22 años se ha convertido en la primera persona con trastorno del espectro autista titulada en España con el Grado de música.

Con su guitarra y las notas de 'Can't Help Falling in Love', de Elvis Presley, y de 'Entre dos aguas', de Paco de Lucía, Belmonte ha dado la enhorabuena a los premiados y ha recordado "la aportación que las personas con discapacidad pueden brindar a la sociedad".