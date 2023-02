Monasterio defiende que "la sanidad no tiene recursos ilimitados"

La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha preguntado este jueves a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, cuántos inmigrantes ilegales son atendidos en la sanidad madrileña y ella le ha acusado de tener "poco corazón".

En el Pleno de la Cámara regional, Monasterio ha aludido a las "carencias" que hay que resolver dentro de la sanidad madrileña, como son los contratos de los profesionales, las distancias que recorren muchos madrileños para llegar a centros en los que les puedan atender así como deficiencias "en la demanda y en cómo se están gestionando algunos temas".

Por ello, ha hecho hincapié en que si tienen 22 millones para "los sindicatos de la hoz y el martillo" y recursos para dedicar "más de 60 millones de euros a la publicidad del Gobierno en los medios de comunicación" tienen que tener también dinero para "mejorar los salarios" de los sanitarios.

Además, Monasterio ha hecho hincapié en que "la sanidad no tiene recursos ilimitados" y, auque les gustaría atender no solo "a los españoles sino al mundo entero", el "sentido común" les dice "que no es posible". "Creemos que nadie tiene que ser abandonado a su suerte sin ser atendido pero sí tenemos que contestar a la pregunta de hasta dónde llega la sanidad pública, hasta dónde llegan los recursos, cuánta más gente podemos atender", ha lanzado.

A su parecer, "es injusto que alguien que ilegalmente está en España" se le atienda "en igualdad de condiciones". "Nuestra pregunta es: ¿cuántas personas sin residencia legal en España tienen tarjeta sanitaria en la Comunidad de Madrid", ha lanzado.

Por su parte, Ayuso ha contestado que "hay que tener poco corazón" para hacerle esa pregunta porque "no solo es una obligación jurídica y sanitaria atender a todo el mundo" en la sanidad sino que es también "una obligación moral". "Ningún residente en situación irregular, ninguno, le ha quitado ningún derecho sanitario a ningún español. Infórmese", ha zanjado.

La presidenta madrileña ha criticado que vuelva a traer cuestiones al Pleno de la Asamblea sobre las que no tiene competencias (como son inmigración o seguridad) pero, sin embargo ,siempre dé "la espalda" a lo que sí tiene competencias, como son los Presupuestos, que Vox "ha tumbado".