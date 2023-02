¿Qué ver y hacer en Buitrago del Lozoya?

Buitrago del Lozoya es un municipio y localidad española del norte de la Comunidad Autónoma de Madrid, al pie de la Sierra de Guadarrama.

La ciudad de 1.940 habitantes según el INE 2021, toma su nombre del río Lozoya que rodea la ciudad. Buitrago destaca por la conservación de sus antiguas murallas y su casco urbano ha sido declarado patrimonio cultural.

La zona en la que se asienta la ciudad se conoce comúnmente como Sierra Norte, que se extiende a ambos lados al norte de la Comunidad Autónoma de Madrid. Al oeste está la Sierra de Guadarrama, al norte Somosierra y al sur el Valle del Lozoya.

Los primeros son picos importantes como el Peñalara (2.430 m) y el Monte de los Tejos (2.102 m), mientras que los segundos son los de Cebollera Nueva (1.834 m) y Peña Cebollera (2.129 m), también conocida como la "Columbia de las Tres Provincias" es la cresta común de Madrid, Guadalajara y Segovia y la línea divisoria de las cuencas de los ríos Lozoya, Jarama y Duratón.

Las fuentes históricas más antiguas relativas a Buitrago se remontan al siglo I a.C. C. (Según Livio, se trataría del Licabrum capturada por Cayo Flaminio), pero no existen vestigios materiales que lo sustenten, ya que aún no se ha realizado ninguna investigación arqueológica.

Los 3 sitios que no te debes perder en una escapada a Buitrago del Lozoya

1- Recinto amurallado

Los muros defensivos son restos del Islam. Fue construido en el siglo XI y fue restaurado casi constantemente hasta 400 años después. En un recorrido de más de 800 metros, el muro consta de dos elementos principales: una pasarela baja y otra alta.

2- El Alcázar

El Castillo de Buitrago del Lozoya es un conjunto gótico mudéjar construido en el siglo XV, de planta rectangular, siete torres y un patio de armas central. Este recinto estaba enmarcado en el muro de la esquina sureste y disponía de un foso para protegerlo de los intrusos. Las torres son diferentes, y una de ellas tiene forma pentagonal. Se entra por una curiosa puerta curva situada debajo de una de las torres.

3- Casa del Bosque

Se trata de una interesante mansión de recreo de los Duques del Infantado. Fue construida a principios del siglo XVII siguiendo el modelo de las villas italianas de Palladio, algo relacionado con la Villa Rotonda. Sin embargo, el interés que ofrece el edificio se encuentra actualmente en un estado ruinoso. Se encuentra en la urbanización El Bosque, a unos dos kilómetros de Buitrago.