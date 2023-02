El Centro de Emergencias 112 celebra su XXV aniversario

La Comunidad de Madrid ha celebrado el XXV aniversario del Centro de Emergencias 112, con un balance de más de 107,7 millones de llamadas atendidas a través del teléfono único y con "muchas historias".

Algunas de estas historias han estado presentes en el acto conmemorativo celebrado este martes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional, al que ha asistido la presidenta, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Jesús empezó a sentir "un dolor terrible" mientras hacía senderismo en el Monte Abantos. Tras la llamada de auxilio, fue rescatado por el Grupo Especial de Rescate en Altura de la Comunidad. "Hace 26 años estaría muerto y hoy estoy aquí. Es una cadena que funciona como fichas de dominó, en mi caso extraordinario, y por ello les estoy tremendamente agradecido", ha compartido con los presentes.

Elena, una pequeña de dos años, cayó a una piscina en el municipio de Redueña. Al comprobar que se encontraba inconsciente, desde el 112 se le ofreció instrucciones a un vecino (casualmente un bombero jubilado) de reanimación cardiopulmonar. Cuando llegó la UVI móvil se encontraba aún sin pulso pero las maniobras avanzadas que le realizaron acabaron "siendo fructíferas".

En abril de 2015 en Las Rozas se producía una colisión entre un todoterreno y un ciclomotor que conducía Fernando, que resultó herido de máxima gravedad. El servicio de 112 posibilitó una repuesta eficaz y fue trasladado al hospital con "pronóstico crítico", donde estuvo 30 días en la Unidad de Cuidados Intensivos. "Hay que hacer más actos como este, que la gente entienda que esto no son unas siglas muy bonitas, unos uniformes... No, esto es la diferencia entre que mi hijo esté aquí o no esté", ha trasladado su madre.

"112 ES MUCHO MÁS QUE UN NÚMERO"

En el acto se han impuesto, además, 42 insignias de reconocimiento a profesionales de emergencias por 25 años de trabajo. Tras ello, ha tomado la palabra la presidenta madrileña que ha hecho hincapié en que el 112 comenzó en 1998 como un proyecto europeo de coordinación y difusión de los servicios de emergencias pero se ha convertido "en una institución fundamental" e "imprescindible" dentro de los servicios públicos que presta la Comunidad a los ciudadanos.

"Para los madrileños 112 es mucho más que un número, es seguridad, es atención rápida y eficaz, es confianza y sobre todo es la certeza de que siempre habrá un profesional competente y comprometido al otro lado del teléfono, a través de un servicio que no duerme nunca y que hoy componen 246 trabajadores dispuestos, siempre en línea", ha remarcado.

Para Ayuso, "son ellos y el resto de efectivos los protagonistas de esta historia de éxito que hoy cumple 25 años al servicio de todos los ciudadanos". Se trata de un número público "gratuito y fácil de recordar" que todos los europeos tienen en común.

En este sentido, ha sacado pecho de que en Madrid ha alcanzado "una excelencia como en ningún otro lugar", al tiempo que ha recordado tiene una implantación del 98% con un tiempo de atención media de 70 segundos y con un servicio de teletraducción que permite atender emergencias en 82 idiomas. Los más demandados, además del castellano, son el chino y el rumano.

Por tipología en la gestión de llamadas, las principales son las de carácter sanitario, con el 52,9% de las entradas. Le siguen las relacionadas con seguridad ciudadana, con el 23,5%; de tráfico, con un 11,5%; y de emergencias de rescate y extinción de incendios, con un 6,1%, han desgranado desde el Gobierno madrileño.

A lo largo del año pasado, la media de atención diaria en el número de comunicaciones telefónica fue de 11.373, siendo las más numerosas, con el 45,2%, las que se producen en el turno de tarde (de 15 a 23 horas), seguidas de las de la mañana (7 a 15 horas), con el 39,7%, y las de la noche (23 a 7 horas), con el 14,9% restante.

"Las 108 millones de llamadas en estos 25 años son 108 millones de problemas resueltos y 108 millones de pruebas de compromiso, entrega y de valor al servicio de la libertad, de la vida y la seguridad", ha subrayado Ayuso.

Con el objetivo de "que dentro de otros 25 años" puedan seguir teniendo "el mejor servicio de respuestas a emergencias de toda España", la presidenta autonómica ha recordado que se está tramitando en la Asamblea de Madrid una nueva Ley de Protección Civil y Emergencias para "reforzar la coordinación".

"Es una ley necesaria que va a permitir consolidar un modelo de respuesta a emergencias sin comparación en España y va a ayudar a todos estos profesionales, a nuestros profesionales, a prestar los servicios en mejores condiciones jurídicas y administrativas. Ojalá cuente con el apoyo necesario y salgo lo antes posible", ha concluido.

CERCA DE 250 TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA EMERGENCIA

Así, el 112 cuenta a día de hoy con una plantilla de 246 trabajadores: 149 gestores, 14 coordinadores de ayudantes de emergencias, 9 supervisores, 10 jefes de sala, 11 técnicos básicos de Emergencias y 53 puestos administrativos. Cuando un ciudadano marca este número, es atendido por un agente que realiza una serie preguntas dirigidas a conocer qué está ocurriendo y dónde.

Con esa información básica, se deriva el aviso de manera automática a los servicios de Emergencia y Seguridad correspondientes, si bien el operario puede seguir requiriendo datos más precisos al usuario, para mejorar el seguimiento del caso en tiempo real mientras se acude al lugar requerido.

En muchas ocasiones, es necesario seguir las instrucciones de un profesional de alguno de los servicios de Emergencia o Seguridad activados, por lo que la comunicación es transferida desde el 112 al recurso competente, para que estos especialistas permanezcan en comunicación permanente con el demandante de ayuda.