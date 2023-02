¿Qué ver y hacer en Chinchón?

Chinchón es un municipio y ciudad española del sureste de la Comunidad de Madrid.

La ciudad pertenece al área de Las Vegas y tiene una población de 5.240 habitantes según el INE de 2017. El centro histórico de la ciudad, con una famosa plaza principal, tiene el estatus de monumento cultural en la categoría de conjuntos históricos.

Forma parte del área de Las Vegas, que en su contexto histórico y geográfico más amplio es La Alcarria, conocida específicamente como Alcarria de Chinchón, a diferencia de Alcarria de Alcalá, ambas en la Comunidad Autónoma de Madrid con 2 115,9 kilómetros cuadrados.

Chinchón está situado en la cuenca del Tajo-Jarama, parte de su territorio pertenece al Parque Regional del Sureste. Su naturaleza está determinada en gran medida por la acción del hombre, que a lo largo de los siglos ha alterado el paisaje a su favor.

El paisaje de Chinchón se puede dividir en cuatro unidades básicas, en las que abunda la flora y la fauna: los bosques y riberas del fondo del valle, los zarcillos, los secanos y claros y las zonas pantanosas.

Las especiales condiciones geográficas de la llanura del Tajuña debieron ser favorables a los asentamientos humanos desde la antigüedad. Los primeros restos prehistóricos datan del Neolítico. Muchas cuevas de la zona datan de este período.

La más famosa es la Cueva de la Mora. En el llamado Cerro del Salitral se encontraron los restos de la ciudad ibérica y su necrópolis. Durante el dominio romano, Chinchón se convirtió en un pueblo agrícola y adoptó su civilización, leyes y costumbres; hay constancia de que, en el siglo XVIII, se encontró una lápida romana en la Plaza Mayor y se usó como dintel.

Los 3 lugares que no te debes perder en una escapada a Chinchón

1-Plaza Mayor

La Plaza Mayor de Chinchón es un ejemplo de edificio popular. Las primeras casas con arcadas y balcones se construyeron en el siglo XV y se acabaron por completo en el siglo XVII.

2- Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Su construcción se inició en 1534 como capilla adosada al palacio condal, proyecto de arquitectura gótica de Alonso de Covarrubias, tras cuarenta y ocho años de obras, que se terminó en 1626 con la colaboración del Patrimonio del Condado de Chinchón.

3- Torre del reloj

La torre forma parte de la antigua iglesia parroquial de Nuestra Señora de Gracia, construida antes del siglo XV. La torre fue restaurada mucho después de que los franceses destruyeran todo el complejo en 1808, pero la iglesia no quedó completamente enterrada en la base de la torre. La torre todavía se usa. También tuvo uso civil, ya que en 1755 se colocó en él un reloj, dando la hora correspondiente. Por eso se dice que Chinchón tiene torre pero no iglesia, y la iglesia no tiene torre, porque la colindante y actual iglesia de La Asunción no la tiene. El Teatro Lope de Vega está muy cerca de ambos.