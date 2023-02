La Mercedes-Benz Fashion Week reunirá el trabajo de 42 diseñadores con acceso asequible para todos

La Mercedes-Benz Fashion Week se celebrará del 15 al 19 de febrero en el pabellón 14.1 de IFEMA Madrid, con una entrada a 10 euros que, como novedad, pone la moda de autor a disposición de todos los públicos.

Así, la experiencia piloto servirá para "medir el interés" que tiene la pasarela como evento experiencial y cultural y copia la estrategia de otras pasarelas como las de Nueva York, Londres, Paris, Miami o Sydney, que también ponen a disposición del público general sus desfiles.

Así lo ha explicado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que ha acudido a la presentación porque, la semana previa a la Fashion Week --del 9 al 13 de febrero-- se celebrará 'Madrid es Moda': la apuesta del Ayuntamiento de Madrid para "acercar la moda a la gente".

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), cuyo presidente, Modesto Lomba, también ha estado presente en el acto junto a la directora general de comercio del Ayuntamiento, Concha Díaz de Villegas.

Así, 'Madrid es Moda' arrancará este 9 de febrero con una performance urbana con bailarines de la Real Academia de Arte de San Fernando que irán vestidos con las creaciones que se expondrán a lo largo de toda la semana.

Respecto a la Fashion Week, Villacís ha bromeado con la numerología: "Esta es la edición 77, la presentamos el día 7, es el cumpleaños de Concha y yo soy de 1977, así que no puede salir mal".

La vicealcaldesa ha alertado de que a pesar de la frivolización generalizada contra el mundo de la moda, ella tiene claro que "la moda es cultura" y es algo "a proteger".

Villacís ha considerado que la moda es "una forma de expresión individual" y que si ella va de verde es porque se siente "con esperanza y confianza". "Y si me pongo algo que otro no se pondría es porque me da la gana" y "Madrid es esa libertad", ha añadido.

Asimismo, Villacís ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid hace una "apuesta decidida" por la moda que se traduce presupuestariamente, con más de 3 millones de euros invertidos, así como con la creación de premios como Madrid Capital de Moda, y la "mucha sintonía con el sector".

LA MERCEDES-BENZ FASHION WEEK

El rango de experiencias va desde la entrada a 10 euros --5 euros para estudiantes-- para acceder al Cibelespacio, hasta los 350 euros de diez experiencias superinversivas que se han agotado a los dos días de salira a la venta.

Así, el próximo día 15 abrirá la pasarela con los 'desfiles off', que reúnen a 11 diseñadores y se celebrarán en distintos puntos de Madrid como el Wizink Center o la estación de Chamartín.

El día 16 comenzarán los 'desfiles on', todos ellos en el recinto ferial de Ifema Madrid. El día cerrará con el desfile especial de L'Oreal Paris 'Desfila tu valía'.

El director general de Ifema Madrid, Juan Arrizabalaga, ha subrayado que el evento contará con "impulso internacional", con la presencia de Maison Artc y Albert Oiknine, dos diseñadores marroquíes que exhibirán sus trabajos en 'Morocco, Kingdom of Light', además de la mexicana Lorena Saravia, la firma invitada de esta edición.

Asimismo, el evento "contará con la presencia de medios internacionales" procedentes de México, Colombia, Estados Unidos, Italia, Francia o Serbia. Arrizabalaga ha destacado la asistencia de la editora jefa de L'Officiel Arabia, "periodista muy reconocida y seguidora habitual de otras fashion weeks".

LOS PREMIOS

Esta edición cuenta con varios premios. El 18 de febrero a las 19 horas será la entrega del premio L'Oreal Paris a la Mejor Colección y también a la Mejor Modelo. Por su parte, el Premio Allianz EGO Confidence in Fashion será para la mejor propuesta presentada en el Showroom Allianz EGO, el día 19 a las 11 horas.

Para finalizar, Mercedes-Benz reconocerá al mejor diseñador de la jornada de cierre del domingo con su premio Mercedes-Benz Fashion Talent, que será el día 19 a las 20 horas.

Esta Fashion Week cuenta con 19 patrocinadores. Los principales son Mercedes-Benz, L'Oreal Paris e Inditex, pero también dan su apoyo Allianz, Iberia, Thompson Madrid y Multiópticas.

Como colaboradores están Dorsia Clínicas, AEG, Comunidad de Madrid, Mar de Frades, Marin Miller's Gin, Málaga de Moda, ESNE, Rowenta, Schweppes, GHD y Marruecos como Destino Oficial.