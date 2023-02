Ossorio critica que Más Madrid y PSOE pidan rebajar el tono en la Asamblea y luego sean los primeros en incumplirlo

El vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad, Enrique Ossorio, ha criticado que desde Más Madrid y PSOE se pida bajar el tono político y la crispación en la Asamblea de Madrid pero luego sean ellos los primeros que lo incumplen.

Preguntado por los periodistas por la petición hecha desde estas formaciones, durante una visita al Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Gran Capitán de Madrid, Ossorio ha sostenido que estarían "absolutamente encantados" de que se llevase a cabo pero ha recordado que esta propuesta ya la hizo la líder de Más Madrid, Mónica García, en el mes de septiembre.

"Nos reunimos la presidenta (Isabel Díaz Ayuso) y yo con ella, y con los demás líderes de los partidos, y yo dije a los medios que me parecía estupendamente bien. Quince días después en la Asamblea un diputado de Más Madrid dijo que yo era un canalla, un sinvergüenza y una vergüenza para los madrileños...", ha señalado el vicepresidente.

Ossorio no entiende "muy bien" la propuesta de García cuando quince días después "la incumplieron de esa manera tan flagrante". En este sentido, se ha preguntado qué ha hecho él para merecer esos calificativos. "Si yo hubiese hecho la ley del 'sí es sí' a lo mejor entiendo que me dijeran cosas de este estilo pero yo no hice la ley del 'sí es sí'", ha apuntado a continuación.

Asimismo, ha hecho hincapié en que además la semana pasada la portavoz de esta formación "habló varias veces del hermano de la presidenta" y también ha recordado que el líder del PSOE-M, Juan Lobato, "no condeno el escrache que sufrió la presidenta y dijo que ella les había provocado".

"Bienvenido a que en la Asamblea se rebaje el tono. Nosotros somos los primeros interesados pero que ello no propongan estas cosas e inmediatamente las incumplan", ha zanjado.