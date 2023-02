Monasterio exige combatir el "adoctrinamiento" en aulas de la región

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha exigido este jueves a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que combata el "adoctrinamiento" en aulas y esta le ha contestado que se deje de propuestas de "chat de madres".

En el Pleno de la Cámara regional, Monasterio ha sostenido que "el buenismo con las fronteras" y "el buenismo" con culturas que quieren "imponer valores totalmente opuestos a los valores occidentales" no hace más que avanzar.

"Ustedes son los aliados de todos estos. Los que quieren derribar las cruces en los lugares públicos, los que nos quieren imponer el multiculturalismo", ha lanzado, al tiempo que ha criticado que se haya visto estos días como "las terminales mediáticas de la izquierda señalaban a los católicos y les pretendían llamar terroristas" y justificaban al "terrorista yihadista" de Algeciras.

Monasterio ha hecho hincapié en que muchas veces han hablado del "adoctrinamiento en las escuelas" a los niños, como por ejemplo con "la Ley Trans", porque creen que es "importante estar vigilando el adoctrinamiento", y también el de "estos radicales".

"Usted se molesta cuando venimos a hablar de bandas latinas, cuando venimos a hablar de inmigración ilegal pero es que nosotros no queremos que nuestros barrios acaben como Molenbeek. Nosotros ya estamos viendo en barrios de España lo que está pasando", ha expuesto, para a renglón seguido instarle a que vaya a "algunas calles de Parla o de Lavapiés" para ver lo que le está diciendo.

A estas palabras ha contestado la presidenta madrileña, quien ha defendido que no han dejado de "combatir el adoctrinamiento en ningún momento" y, además, ha señalado que esto no se lleva a cabo haciendo "de la anécdota, categoría según la circunstancia que se dé en el chat de madres del día ni tampoco intentando decirle a cada profesor en cada momento cómo hay que hacer las cosas". "No hay que estar en las aulas trasladando la política constantemente", ha remarcado.

Ayuso ha criticado que Monasterio quiera "hacer de una señora que un día le cuenta algo la generalidad" porque no está "en los barrios" ni en las calles. Por contra, ha defendido que desde el Gobierno Regional han presentado recursos contra el Real Decreto de Bachillerato, han puesto en marcha una Ley Maestra contra el adoctrinamiento y están revisando todos los currículums.