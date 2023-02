Villacís insiste en que cuenta con el respaldo de las encuestas y que Cs "entra y es decisivo"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha insistido este jueves en que cuenta con el respaldo de las encuestas de cara a su posible candidatura para las elecciones del 28 de mayo en la Alcaldía de Madrid.

"En Madrid Cs entra y es decisivo", ha trasladado en una entrevista en 'TVE',.

Así lo ha manifestado Villacís un día después de anunciar que continuaría formando parte de la formación 'naranja', porque "nunca" se fue, y que se presentaría a las primarias para llegar a ser la nueva alcaldesa de la capital.

"Todas las encuestas dicen que en Madrid, Cs entra y es decisivo. Siempre vamos a poner el programa por delante, seguiremos bajando impuestos, el IBI al mínimo con el que nos comprometimos, vamos a plantear una política liberal y veremos quién está de acuerdo con esa política", ha explicado requerida por posibles pactos electorales a izquierda o derecha.

Ha vuelto a negar que ella se ofreciera a engrosar las filas del Partido Popular, así como ha rechazado que el partido le propusiera llevar las siglas del PP para no competir en los comicios municipales contra el regidor de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida.

"Nunca me he propuesto al PP, eso no es cierto. Saben que se ha especulado mucho. De una semana a ahora no ha cambiado nada. No me he quedado en Cs porque nunca me he ido. No me he movido del liberalismo y de la defensa del liberalismo", aseveraba ayer en rueda de prensa.

Requerida por posibles contactos con el Partido Popular, la vicealcaldesa los encuadró en "dimes y diretes" e ironizó con un "círculo cercano amplísimo, porque cada uno decía una cosa".