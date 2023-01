Alejandro Blanco: "No ganamos nada si no compiten los deportistas rusos, el movimiento olímpico está por encima"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, insistió este martes en que el deporte debe ser un "punto de encuentro" en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania tras la invasión, por lo que apuntó que no ganan "nada" impidiendo la participación de deportistas rusos y bielorrusos en París 2024, ya que el movimiento olímpico "está por encima y tiene que estar alejado de la política".

"Ha habido varias reuniones del Comité Olímpico Internacional (COI) con 150 representantes deportistas, los comités del mundo y federaciones internacionales de verano e invierno, y se acordó intentar que participen los deportistas rusos y bielorrusos, bajo bandera neutral y que no se hayan destacado en manifestaciones a favor de la invasión", relató Blanco tras la recepción a los Hispanos de balonmano por su bronce en el Mundial.

El dirigente cree que es "un tema muy delicado" y "duro", ya que también "hay que ponerse en la piel de lo que está sufriendo Ucrania" y "entender lo que quieren los representantes políticos y deportivos ucranianos".

"Pero estamos hablando de olimpismo, integración, no ganamos nada si no pueden participar los rusos, el movimiento olímpico está por encima, tiene que estar alejado de la política. Hay que encontrar ese punto de encuentro a través del deporte. Entendiendo que una situación no debería haber ocurrido nunca", reflexionó Blanco.

El pasado miércoles, el Comité Ejecutivo del COI se reunió para valorar la continuidad de las sanciones sobre Rusia y Bielorrusia y la solidaridad con Ucrania. El pasado mes de diciembre, el presidente del COI, Thomas Bach, habló ya de la importancia de que el deporte recupere su "misión unificadora".

Así, a pesar de que esta misma semana el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, apuntó que los deportistas rusos no pueden tener sitio en París 2024, el Ejecutivo del COI comunicó que estudia dicha opción para la gran cita del deporte el próximo año porque "ningún atleta debe tener prohibido competir solo por su pasaporte".

La iniciativa del COI sería su participación como neutrales y "en ningún caso" representando su país. Además, el comunicado del organismo olímpico apunta que los deportivas tendrán que haber sido fieles a la misión de paz del COI y no haber mostrado su apoyo a la guerra en Ucrania.

"ESPAÑA Y MADRID SE MERECEN UNOS JUEGOS"

Por otro lado, Blanco también abordó la posibilidad de que Madrid acoja los Juegos de 2036, edición para la que "dentro de poco" se abrirá el proceso para elegir sede. "Nosotros debemos ir de la mano del COI, perdimos la del 2012, 2016 y 2020. Fuimos la mejor votada en 2020, con un nuevo modelo de Juegos, y en este nuevo modelo Madrid es la ciudad más preparada del mundo para acogerlos. No quisiera que ese sueño desapareciese nunca, por nivel deportivo y organizativo, España y Madrid se merecen unos Juegos", sostuvo.