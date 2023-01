El 84% de los ciudadanos cree que la informática debe ser asignatura obligatoria en Primaria y Secundaria

El 84% de los ciudadanos considera que se tendría que incorporar el estudio de informática como asignatura obligatoria en Primaria y Secundaria, según las conclusiones del estudio 'Observatorio del Estudio de la Informática en España' realizado en 2022 por CODE.org y Deloitte y presentado este martes en el Auditorio Sony de la Fundación Albéniz.

Según han señalado en la rueda de prensa de presentación, el estudio analiza la importancia, las expectativas y la empleabilidad que otorga la sociedad española a la enseñanza reglada de la programación y la informática a través de entrevistas personales a líderes de opinión, docentes, padres y madres y estudiantes y 2.000 cuestionarios que recogen una muestra representativa de la sociedad española y su distribución por comunidades autónomas, género y edad, durante el segundo semestre de 2022.

En este contexto, el 84% de los encuestados está de acuerdo en que se incluya la formación de esta materia en Primaria y Secundaria, un nivel de acuerdo que asciende al 87% en el caso de los padres con hijos/as de entre 6 y 16 años. Además, el estudio constata que, en el caso de los jóvenes, un 80% está de acuerdo en aprenderla.

Mientras, solo un 19% de los encuestados cree que sería importante que se imparta en centros de Formación Profesional y un 12% considera que esta asignatura debería impartirse en actividades extraescolares de los colegios. Sin embargo, un 11% opina que las ciencias de la informática deberían enseñarse únicamente en las universidades.

Además, un 86% considera que desde la llegada de Internet, los ordenadores forman parte del día a día por lo que es fundamental proporcionar los conocimientos necesarios para entenderlos y manipularlos. De este modo, el 77% están totalmente o bastante de acuerdo en que es necesario incluir esta formación en edades tempranas y el mismo porcentaje considera que enseñar a los jóvenes esta disciplina abre oportunidades laborales y reduce las desigualdades culturales, socioeconómicas y de género que existen actualmente.

Asimismo, el 73% de los entrevistados considera que formar a jóvenes a edades tempranas en informática sería clave para cubrir puestos de trabajo que actualmente no se cubren. "Nuestro propósito va mucho más allá de ayudar a las empresas en sus procesos transformación más complejos; también contempla apoyar iniciativas de mejora social y desarrollar profesionales con capacidad de transformar la sociedad y tener un impacto positivo en el mundo", ha destacado en su intervención el presidente de Deloitte España, Héctor Flórez.

En cuanto a los términos "informática" y "digitalización", un 57% asocia el concepto de forma espontánea a "ordenadores" o "informática", como disciplina teórica, pero un 23% que no entiende muy bien el concepto de la informática.

"La informática no es competencia digital, para nosotros la informática es una disciplina que estudia y desarrolla ordenadores y otros dispositivos digitales y los programas, la competencia es la capacidad de utilizarlo", ha destacado el socio de Consultoría de IA & Analytics de Deloitte, Davide Fabrizio.

Asimismo, cuatro de cada diez personas incluyen dentro de esta disciplina materias como la ofimática, la creación de páginas web o la navegación por Internet. El estudio constata que estas asociaciones son incorrectas y vienen acrecentadas por el nivel de ingresos, el tipo de población o el nivel de estudios.

Por otro lado, el estudio refleja que las familias con más recursos están más familiarizadas con el concepto de informática y a otorgar más importancia a incluir el aprendizaje de la asignatura tanto en Primaria como en Secundaria. Además, los colegios públicos son los que en menor medida proporcionan esta formación, siendo más comunes en los privados y en los concertados.

El informe también deja al descubierto el nivel de satisfacción de los jóvenes de entre 16 y 24 años con la formación recibida, calificándola con un 6 sobre 10. En esta línea, un 66% de las chicas y un 49% de los chicos del mismo segmento de edad declara no haber aprendido materias como la programación o la creación y uso de algoritmos. De ese grupo, un 39% de los jóvenes que no han aprendido programación dice que no lo ha hecho porque considera prioritario formarse en otro tipo de conocimientos, como idiomas u ofimática.

"Hay muchos desafíos que tienen que ver con los estereotipos, donde perdemos a las mujeres cuando la opción de esta materia es opcional, pero cuando es obligatoria de empieza a resolver la equidad de género", ha afirmado el vicepresidente de alianzas internacionales de Code.org, Leo Ortiz.

FALTA DE INTERÉS O DE UTILIDAD

En cuanto a las motivaciones y frenos, el 72% de los jóvenes que no han aprendido programación, alude a la falta de interés y de utilidad o prioridad entre los principales factores. Así, el 34% de los chicos y el 30% de las chicas entrevistadas dicen que no han aprendido programación porque no consideran que lo vayan a necesitar en su vida profesional.

Además, respecto a por qué no están aprendiendo las materias, el 39% de los alumnos consideran prioritario formarse en otro tipo de conocimientos y el 44% de los padres no tienen recursos para pagar la materia y el colegio no la proporciona. Sin embargo, al 45% de los alumnos les gustaría aprender esta materia, pero los padres superan en este caso a los alumnos, siendo el 91% de los mismos que les gustaría impartir esta asignatura.

"La informática es importante sutil y beneficiosa, permite desarrollar competencias transversales y diferenciales, no es tan importante la finalidad si no el proceso, las competencias que desarrollan, la resolución de los problemas, el pensamiento crítico, la creatividad o la capacidad de gestión del fracaso", ha añadido Fabrizio.

Por todo ello, el informe identifica tres líneas de actuación para reducir estas brechas: sensibilización sobre la importancia de la educación en informática a toda la sociedad; profundización curricular y capacitación del profesorado.

Para finalizar el acto ha tenido lugar una mesa redonda en la que han participado el director Global Talento & cultura del BBVA, Carlos Casas; la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez; la presidenta de South Summit, María Benjumea; el socio de Harmon, Eduardo Madina, y la directora del Área de Educación de la Fundación Princesa de Girona, Sandra Camós.

Los ponentes han destacado la importancia de la tecnología en el ámbito de la educación para que los alumnos tengan una buena formación para su futuro laboral y la importancia de la formación de los docentes para poder impartir de manera correcta los conocimientos.