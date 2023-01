Higueras carga contra Cueto tras ponerse al frente de Recupera Madrid

La concejala del Mixto Marta Higueras ha tildado de "irresponsabilidad" la presentación de "más candidaturas de amiguetes y personalismos", una crítica que llega horas después de que su compañero de grupo Luis Cueto fuera presentado como cabeza de lista de la agrupación de electores Recupera Madrid.

"Qué irresponsabilidad, parece que no aprendemos. Para sacar a José Luis Martínez-Almeida no necesitamos más candidaturas de amiguetes y personalismos sino candidaturas fuertes con opciones reales de obtener representación", ha lanzado Higueras en sus redes sociales.

Higueras comparte con Cueto escaños en el Pleno de Cibeles que se está celebrando este martes. Meses atrás ya formalizó su decisión de no embarcarse en la aventura de Recupera Madrid porque no la compartía. Antes del arranque de la sesión plenaria, Cueto ha entregado a Almeida un banderín con el lema 'Empieza el partido. Políticos VS profesionales'.