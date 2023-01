Martínez-Almeida niega haber negociado con Villacís su posible paso al PP

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este lunes haber conversado y negociado con la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, su posible paso a las filas del PP de cara a las elecciones de mayo así como ha rechazado hacer "hipótesis" o "especulaciones" sobre las "eventuales intenciones" de la vicealcaldesa.

"Puedo hablar por mí. No he tenido ninguna conversación respecto a esta cuestión con Begoña Villacís. He dicho todo lo que tenía que decir, y por respecto a mi socio de gobierno, que atraviesa un momento difícil, no me acabe hacer hipótesis o especulación sobre le futuro de Villacís o de otra persona que esté en Cs", ha manifestado desde Cibeles ante los medios de comunicación.

Este fin de semana Villacís insistía en la necesidad de que Ciudadanos busque "fórmulas creativas" para "reforzar el centro político" así como ha llamado a "escuchar" a concejales y personas que "se conocen sus municipios".

Previamente ya había abogado por que la formación 'naranja' decida en cada municipio si concurre al 28M con el PP. "En este momento del partido lo más inteligente sería ejercer como partido liberal y darle libertad a los municipios para que ellos decidan cuál es la manera más inteligente para concurrir", afirmó a través de un vídeo publicado en redes sociales.

Ya este lunes, Almeida ha negado tener ninguna información adicional al respecto sobre si quiere entrar o conformar corriente interna o entrar en listas del PP", unas listas, ha precisado, que "se decidirán en los territorios". "Más allá de eso, no puedo aportar más al respecto", ha zanjado.

Por su parte, la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, ha incidido en que en estos momentos la integración de Villacís en el PP "es una hipótesis que ella ha descartado" y ha hecho hincapié en que si se produjera un cambio en su opinión o en su posicionamiento tendría que ser el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el PP de Madrid, como "responsables" de elaborar la lista electoral, los que valorasen esa situación".

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, ha cerrado la puerta a la integración de la vicealcaldesa en las filas del PP de Madrid y cree que esta incorporación sería en el ámbito nacional.

Finalmente, la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que desconoce las conversaciones que se están produciendo entre el PP nacional y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, para su incorporación en el partido y ha avisado de que "lo mejor de Ciudadanos" ya está en su equipo.

"Esa unión del centro-derecha en Madrid ya hace años que está en marcha", ha sostenido Ayuso, al tiempo que ha indicado que "las conversaciones que se han producido" las desconoce y aunque las respeta se le "escapan". Así, ha señalado que no sabe "a qué viene" todo "este lío de los últimos cuatro días".