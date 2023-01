El PP de Paracuellos no garantiza mantener el acuerdo de gobierno tras dejar el alcalde Cs y le pide dar "un paso a un lado"

El PP de Paracuellos del Jarama ha manifestado que no se siente obligado a mantener el acuerdo de gobierno que alcanzó en 2019 con Ciudadanos tras anunciar el alcalde del municipio, Jorge Campos, que se presentará a las elecciones bajo las siglas del partido Contigo y le ha pedido dar "un paso a un lado".

A través de un comunicado, los 'populares' han hecho hincapié en que el pacto de gobierno "fue del PP con Ciudadanos y no del PP con concejales a título individual". "Tras el anuncio del actual alcalde comunicando que ya no representa a esta formación política, el Partido Popular de Paracuellos no se siente obligado a mantener ese acuerdo de Gobierno, por lo que abre un periodo de reflexión al respecto", han señalado.

Así, han defendido que el PP es un partido "que cumple sus compromisos" y el suyo es con la formación 'naranja'. "El hecho de que Ciudadanos esté en vías de desaparición en nuestro municipio al igual que en el resto de la Comunidad de Madrid no debe interferir en la estabilidad de los vecinos de Paracuellos", han remarcado.

En este sentido, han anunciado que el presidente del PP de Paracuellos, Jesús Múñoz, iniciará "una ronda de contactos con los grupos municipales para buscar una solución que no perjudique al municipio y con el objetivo de no paralizar la acción de gobierno". Para los 'populares', el actual regidor debe dar "un paso a un lado".

"Tras la decisión unipersonal del actual alcalde, todas las decisiones que tome el PP de Paracuellos tendrán como prioridad los intereses los vecinos de Paracuellos. Dentro de 4 meses los vecinos decidirán con su voto el futuro de Paracuellos, hasta entonces quienes pertenecemos a la Corporación municipal tenemos la responsabilidad de garantizar la estabilidad institucional de nuestro municipio", ha concluido.