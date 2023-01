Simeone: "La motivación es jugar en el Atlético de Madrid"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, defendió a su equipo por levantarse ante los contratiempos de la temporada con un nuevo triunfo este domingo ante Osasuna, demostrando tener a los jugadores implicados y con "la motivación de jugar" de rojiblanco, aunque lejos de los títulos.

"Hay una forma de vivir y sobre todo de sentir al Atlético. El Atlético de Madrid es esto. Puede salir mal, puede volver a salir mal pero no hay que dejar de insistir. No dejar de pelear. Es verdad que estamos fuera de la Champions, de la Copa del Rey, pero cuando todos me preguntan cuál es la motivación ahora, la motivación es jugar en el Atlético de Madrid. Hasta que esté, no tengo ninguna duda de que exigiré eso", dijo en rueda de prensa en El Sadar.

El equipo madrileño se levantó del último palo de la temporada, sufrido esta semana con la eliminación en Copa del Rey ante el Real Madrid en la prórroga, gracias a un tanto de Saúl Ñíguez en el minuto 74. "Él siempre ha dado todo, a veces le ha salido mejor y otras peor. Hoy ha entrado en un momento fuerte y lindo y resolvió con movimiento puro de lo que es él. Un mediocampista con llegada, con gol, nos pone contentos. Ojalá que lo pueda sostener y que me lleve a la situación de tener más dificultades para armar el equipo", dijo sobre el autor del gol y los tres puntos.

El jugador ilicitano estaba justo esta semana en los rumores de una posible salida en el tramo final del mercado de invierno. "En ningún momento hemos comentado este tipo de situaciones, no sé si él en su cabeza la tiene, faltan pocos días para el ansiado stop (para que termine el mercado). Esperemos quedarnos con los que quieran estar aquí y compitan como están compitiendo, el equipo viene manejando una línea ascendente. Con una identidad mucho más reconocida, con unas ganas y ilusión mejor", afirmó.

Por otro lado, el 'Cholo' fue preguntado por lo que aportan dos veteranos como Koke y Griezmann. "Son los pilares del equipo desde hace muchos años. A mí me han dado mucho y para con ellos tengo un cariño especial, por lo que han dado al club continuamente. Son jugadores que los necesitamos que estén bien, frescos, empiezan a contagiar cosas", apuntó.

"Más allá de ellos dos hubo rendimientos muy buenos: De Paul, Molina, Giménez, Hermoso, Carrasco... Vivimos de la ilusión y la ilusión no me la quita nadie mientras esté aquí", añadió, con un mensaje más para un miembro del equipo rojiblanco. "Este triunfo es para Fernando, nuestro podólogo, que está en un momento de dificultad. Estamos con él", terminó.