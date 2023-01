Cortan la A-5 como protesta por los ruidos y la contaminación de la autovía

Más de medio millar de vecinos de Batán, Casa de Campo y Campamento han obligado a cortar esta mañana parte de la A5 como protesta por los ruidos y la contaminación de la autovía siendo la primera vez en 30 años que han ocupado parte de los carriles.

La protesta, convocada por la Asociación de Vecino de Latina, se produce como respuesta a "una vecindad cansada de ser considerada ciudadanía de segunda y de que se utilicen sus necesidades como elemento propagandístico durante las campañas electorales, sin que exista intención real de mejorar los barrios".

A la marcha se han sumado las candidatas del PSOE a la Alcaldía de Madrid y de Más Madrid, Reyes Maroto y Rita Maestre, quienes han criticado los cuatro años de promesas incumplidas por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el soterramiento de esta autovía.

Las asociaciones han puesto en el punto de mira el compromiso electoral de soterramiento que hizo el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, cuando "no se ha iniciado, no está presupuestado y, a pesar de las numerosas ocasiones en las que las asociaciones lo han solicitado, no se ha compartido ningún proyecto".

"El uso indebido del Paseo de Extremadura, una vía urbana, como vía rápida es un atentado continuo contra las personas residentes en el distrito ya que genera innumerables problemáticas que dificultan vivir con dignidad", han argumentado las asociaciones vecinales de Latina, antes de recordar que más de 130.000 vehículos la emplean a diario.

Se calcula que "sus malos humos y ruidos afectan a más de 50.000 personas que residen en Lucero, Batán, Campamento, Aluche, Cuatro Vientos y Las Águilas, barrios que atraviesa y, como una fractura abierta que no cicatriza, los divide, generando enormes problemas de movilidad en sus gentes".

"Manuela Carmena finalizó su mandato sin ejecutar su plan de transformar la A-5 a su paso por el distrito en una avenida urbana y José Luis Martínez-Almeida concluirá el suyo sin realizar su proyecto de soterrar la autovía entre la Avenida de Portugal y la Avenida de los Poblados. El actual equipo de Gobierno ha paralizado esta iniciativa ante el arranque de la recientemente aprobada Operación Campamento, con el argumento de que la ejecución de ambos proyectos iba a causar enormes molestias en la población", han recordado.

Las vecinas y vecinos rechazan "frontalmente el intento de trasladar la responsabilidad a otras administraciones" y exigen que el Ayuntamiento ponga solución a los problemas. "Se necesitan más acciones y menos palabras", han defendido.