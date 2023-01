Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón, asegura que "los extremistas" no van a "desviar del camino" al PP: "Vamos a plantar cara"

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, ha defendido este sábado que "los extremistas" no van a "desviar del camino" al Partido Popular sino que "van a plantar cara a los que hacen ruido".

En una nueva cita de las 'Jornadas Populares' del PP de Madrid que se celebran este sábado en el municipio, el regidor ha comenzado su intervención dirigiéndose a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para asegurar que no ha conocido "a ninguna persona ni a ningún político" que le haya echado "más huevos que la presidenta, aún a costa de su sacrificio personal".

"Los extremistas que quieren intimidarte, que quieren intimidar al PP, no tienen ni idea de con quién se meten. Por muchos violentos que manden, por mucho ruido que hagan no nos van a desviar del camino que tú has marcado, ni un ápice. Ese es el mensaje que trasmitimos a los vecinos y a los ciudadanos", ha defendido, al tiempo que ha reivindicado que seguirán diciendo "la verdad aunque no guste" y continuarán haciendo de Madrid "una de las regiones más prósperas de Europa".

Vázquez ha señalado que los 'populares' saben cuáles son los problemas que hacen poner en problema el statu quo y el sistema y no son "ni el independentismo, ni la convivencia, ni esa retahíla de cuestiones ideológicas" sino que son dos: devolver las oportunidades a los jóvenes y facilitarles el acceso a la vivienda. A su parecer, con esas dos cuestiones se garantizaría otro "problema endémico" como es la natalidad.

"Te atacan e intentan acosarte porque temen, y hacen bien, que el próximo mayo los madrileños les digan con sus votos lo que piensan de sus actuaciones, de sus mentiras y de su maldad. Son ellos los que están asustados. Tienen pánico porque saben que tienes el apoyo de la mayoría de los madrileños y de muchos, muchos, españoles", ha zanjado.