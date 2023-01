Díaz Ayuso denuncia que los fondos europeos se utilizan "en algunos casos" para transformar "la sociedad ideológicamente"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado este viernes su rechazo a que los fondos europeos se estén utilizando "en algunos casos" para transformar "la sociedad ideológicamente".

Así lo ha expuesto en el encuentro organizado por los grupos parlamentarios del Partido Popular Europeo en el Comité Europeo de las Regiones y en el Parlamento Europeo, que ha tenido lugar en Lisboa.

También en su intervención, la presidenta madrileña ha hecho hincapié en que "las democracias liberales" cuando pasan mucho tiempo "son juzgadas por gobiernos autoritarios, se debilitan, sus instituciones se erosionan y, de manera autoritaria, unos piensan que el fin justifica los medios y no respetan ni siquiera el resultado de las urnas".

"No respetan las instituciones ni las democracias representativas, rodean los congresos, el 'No nos representan' y piensan que pueden acosar hasta el final a los dirigentes políticos que están ahí porque así lo han querido los ciudadanos... Se imponen trabas burocráticas, se inventan problemas como decíamos en lugar de solucionar los problemas reales, se divide y se empobrece y se debilita a la sociedad para subvencionarla, para hacer que sea dependiente y para que los ciudadanos no tengan lo más importante, que son las ganas", ha expuesto.

Ante esto, ha subrayado que desde la Comunidad de Madrid no van a dejar "un solo día de defender la libertad, la democracia y el Estado de Derecho y unas instituciones fuertes, que es el último recurso que le queda al ciudadano cuando lo pierde todo".

Ayuso ha defendido que Madrid es una región "ilusionada y pujante", que hace "todo a favor", porque está gobernada por "un proyecto de populares", de personas que representan "al pueblo, de niños a mayores, de izquierda a derecha" así como "el contrapeso a políticas iliberales, liberticidas, que se están llevando a cabo en muchos lados del continente".

"Siempre digo que el socialismo es el período de crisis entre gobiernos del PP y lo que tenemos que hacer ahora es denunciar aquellos sitios donde no se están cumpliendo las reglas del juego que nos hemos dado todos", ha manifestado, al tiempo que sostenido que España es un país gobernado "por un pacto entre izquierdas y ultraizquierda". Desde la Comunidad, según ha defendido, lo que hacen es "recordar a España el gobierno que se está perdiendo hasta que el PP y Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa".

Además, ha aprovechado este foro para reclamar que las democracias liberales se cuiden unas a otras porque "lo que ocurre en un país cuando falta esa libertad es tarea de todos", ya que si no el mundo "se va a convertir cada vez más pequeño y menos libre".

Y es que, para la jefa del Ejecutivo madrileño, "la libertad de expresión probablemente sea hoy la forma de libertad más perseguida en el mundo". "También entre nosotros, en Occidente, se está tensionando y dividiendo a la sociedad en debates que no existen, fabricados políticamente para no atender los verdaderos problemas", ha declarado, para a renglón seguido citar como ejemplo de estos debates "la división entre rico y pobre, entre hombre y mujer, entre lo público y lo privado, entre las tradiciones y las vanguardias, entre identidades sexuales" o "nacionalismos".

"EL MAL SE ESTÁ ORGANIZANDO"

En este punto, ha hecho alusión al "continente americano", el que considera una de las "grandes obras" hispanas que se ha dejado "abandonada a lo largo de los siglos", y el que cree que está "realmente amenazado porque el mal se está organizando en cada proceso electoral".

"Aquellos que creemos en la libertad, en la vida y en la prosperidad nos tenemos que cuidar los unos a los otros y aprovechar estos foros para ver dónde está habiendo ese déficit democrático para cuidar a esas personas en tantos lugares del mundo en el que hoy hay tantos niños que no van a clase, que no tienen derecho a ser escolarizados, tantas mujeres perseguidas, tantas inseguridades, problemas que tenemos que atender...", ha trasladado en su intervención.

Así, ha sostenido que muchas personas acuden a Madrid y dicen que ya perdieron "un país" y no quieren "perder otro". "Esto es porque ven que esto mismo empieza a suceder en Europa, también en España", ha declarado.