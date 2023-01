100 centros y 3.000 alumnos participan en la XII edición del Campeonato de Cross Escolar de la Comunidad

La Comunidad de Madrid ha organizado la XII edición del Campeonato de Cross Escolar, que esta temporada se ha centrado en la prevención del consumo de alcohol en edades tempranas y ha contado con la intervención de 100 centros y más de 3.000 alumnos deportistas.

El viceconsejero de Deportes, Alberto Tomé, ha participado este viernes en la entrega de premios, que se ha celebrado en el Polideportivo Dehesa de Navalcarbón de Las Rozas de Madrid.

El objetivo de esta iniciativa es que los estudiantes de los centros educativos de Educación Primaria y Secundaria de la región tomen contacto con la actividad deportiva del cross y la difusión de valores sociales, en este caso en colaboración con la Fundación Alcohol y Sociedad.

La competición se han desarrollado seis pruebas diferentes --sub 10 femenino y masculino, sub 12 femenino y masculino, sub 14 masculino, sub 14 femenino, sub 16 femenino y sub 16 masculino-- y dos clasificaciones, individual y por equipos.