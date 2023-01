Villacís asegura que respeta la marcha de Cs del alcalde de Paracuellos

La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora autonómica de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha asegurado este viernes que respeta la decisión del alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, de abandonar el partido al entender que está protegiendo el centro.

En una entrevista en 'Telemadrid', Villacís ha recordado tras ser preguntada por la dimisión de la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, Cristina Miguel, que estas situaciones se producen en más partidos y sobre todo en municipios.

En el plano electoral, ha advertido que el Partido Popular solo podrá pactar con Vox si no hay un partido de centro liberal, lo que llevará a "una dinámica "negativa" y "fratricida" que no permitirá avanzar en reformas.

A continuación, ha destacado que la coalición en el Ayuntamiento entre PP y Cs ha funcionado "muy bien", lo que ha propiciado "un espectro muchísimo más amplio" y "más parecido a la sociedad".

"Imagínate que solo estuviera el PP. Solo podría pactar con Vox, que ha resultado poco fiable en toda España", ha señalado, subrayando que las encuestas dan a Cs un papel decisivo en las próximas elecciones del 28 de mayo, lo que ve como "una buena noticia".

"El mundo se está polarizando y es lo peor que puede pasar. Ser centro liberal es fundamental para no quedarnos vendidos a los extremos. Optamos por un centro liberal cada vez más fuerte y que garantice que los extremos estén aislados", ha recalcado.

Al hilo, ha insistido en que si no hay un partido de centro liberal, PP solo podrá pactar con Vox. "Esa dinámica fratricida no permite avanzar como país ni en reformas por que solo busca enfrentarse a bandos. No quiero una España en la que cada uno este en una trinchera", ha señalado.

En cuanto a su partido, se ha mostrado en contra de cambiar las siglas al estar "muy orgullosa" de Cs por ser por ejemplo el único partido sin un caso de corrupción. "Todo lo que dijimos lo hemos cumplido. Lo que defiende, tiene que seguir defendiéndose. Es una pena que se deje de hablar de regeneración y reformas. Lo lamentaremos", ha dicho.

Por último, ha tachado de vergüenza lo ocurrido en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, recordando los difíciles momentos que vivió días antes de dar a luz cuando sufrió un escrache en la Pradera de San Isidro.

"Esto no puede ocurrir. Esta primera vez que lo hago pero pido respeto para los políticos. Te dejas mucho y no tenemos menos derechos que los ciudadanos", ha subrayado.