Torrejón.- La Casa de la Cultura acogerá este jueves la proyección de 'Madres paralelas' de Almodóvar

El salón de actos de la Casa de la cultura de Torrejón de Ardoz acogerá este jueves una nueva sesión del ciclo 'Jueves de cine Español' con la proyección de película 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar.

A partir de las 19 horas se podrá disfrutar de esta película, protagonizada por Penélope Cruz y Milena Smit, que cuenta la historia de dos mujeres que van a ser madres solteras y se quedaron embarazadas sin desearlo, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, este domingo vuelve la iniciativa 'Cine en Familia', en la que se podrá disfrutar con la película 'Valentina'. Será a partir de las 12 horas, también en el salón de actos, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

El film narra la historia de una niña con Síndrome de Down, Valentina, que quiere ser trapecista, pero cree que no podrá conseguirlo. Su abuela le anima a no perder la ilusión, igual que ella quiere ser directora de orquesta a pesar de su edad.

"Los ciclos 'Jueves de Cine Español' y 'Cine en Familia' son dos iniciativas gratuitas más de las muchas que ponemos a disposición de los torrejoneros desde la Concejalía de Cultura, en este caso, para fomentar el séptimo arte, no solo entre los adultos, sino también entre los más pequeños de la casa e inculcarles esta afición", ha señalado el concejal de Cultura, José Antonio Moreno.