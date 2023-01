Calviño critica la protesta contra Díaz Ayuso: "La educación y la sanidad pública hay que defenderlas de otra manera"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha criticado la protesta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Universidad Complutense y se ha mostrado convencida de que la sanidad y la educación públicas "hay que defenderlas de otra manera".

"Me parecen mal las protestas, no me agradan en absoluto que se produzca este tipo de situación en la que no se deja hablar o se dificulta la participación, máxime en una facultad como la de Ciencias de la Información", ha dicho Calviño en una entrevista en 'Antena 3' .

En su opinión, con este tipo de actitudes "se genera un ruido y se desvía la atención de lo importante". "Es cierto que el Gobierno de Madrid está desmantelando la sanidad y la educación públicas y estoy en contra de esa orientación, pero hay que defenderlas de otra manera, no generando ese ruido y atrayendo la atención hacia lo que no es importante", ha concluido Calviño.