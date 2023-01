Torrejón.- La Concejalía de Mujer elabora agendas para 2023 con el lema 'Construyendo+Igualdad'

La Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha elaborado una agenda del 2023 con el lema 'Construyendo+Igualdad ¿Te atreves?', que invita a dar nuevos pasos durante este año "para lograr la igualdad y prevenir la violencia machista".

Las personas mayores de 14 años que estén interesadas en obtener la agenda pueden recogerla de forma gratuita hasta agotar existencias en la Concejalía de la Mujer, situada en el Centro Polivalente Abogados de Atocha (calle Londres 11B), en horario de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Se entregará una por persona, mostrando el DNI. 'Mucho que ganar y nada que perder', 'Por mí, por ti, por ellas/ellos', 'A quiénes te dicen tú no eres capaz, pocas palabras y ponle ganas', 'No dejes para mañana lo que puedas hacer ya' o 'Sin prisas que me atrevo a perder el tiempo' son algunos de los mensajes y propuestas con los que se inicia cada mes para tener en cuenta en distintos ámbitos.

Tienen como eje principal el autocuidado, el cuidado de la familia, las metas propias o el reparto de los tiempos, tareas y responsabilidades para que sean equilibradas.

"Nos gustaría mucho que esta agenda sirva de apoyo para avanzar en nuestros objetivos, tanto personales, como laborales, sin dejar atrás a nadie y acabar con los estereotipos de género que mantienen tantas situaciones discriminatorias más propias de otros tiempos", ha indicado el alcalde, Ignacio Vázquez.