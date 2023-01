La importancia de la fidelización en los negocios digitales en España

El primer paso que debemos dar al formar un nuevo negocio es conseguir una cartera de clientes y fidelizarlos.

Ya que, si solo acceden a nuestros servicios o productos una vez, nuestra compañía no funcionará y tendremos que cerrarla. Un punto que tienen en mente muchas de las compañías emergentes en nuestro país. Son muchas las opciones que podemos escoger para conseguir fidelizar a nuestros clientes, como por ejemplo ofrecer un servicio que de gran calidad, contar con una atención al cliente única, u ofrecerles la oportunidad de acceder a recompensas o ventajas a la hora de elegir nuestra marca o firma.

Una de las técnicas que emplean las compañías de entretenimiento disponibles en la actualidad, como las plataformas de contenido multimedia, los videojuegos o los juegos de azar; en concreto los casinos online, que ofrecen bonos de reembolso, para que podamos recibir dinero de vuelta al apostar en sus juegos de una manera muy sencilla. Para ello, solo tendremos que seleccionar el casino y bono que queramos reclamar y seguir los pasos que se nos indican para añadir este a nuestra cuenta. Sin duda, una gran manera no solo de atraer a nuevos clientes, sino también de fidelizarlos, ofreciéndoles diversas promociones una vez han comenzado a formar parte de la comunidad.

Las bonificaciones como estas pueden funcionar muy bien con la lealtad de nuestros usuarios. Por lo que es interesante añadirlos dentro de nuestra estrategia, ya que benefician tanto a los usuarios como a nuestra compañía.

Objetivos y tendencias a seguir en un plan de fidelización

Eso sí, para que nuestro plan de fidelización funciones debería de tener una serie de objetivos, así como un equipo de marketing que se encargue de desarrollarlo y de realizar un seguimiento del mismo para evaluar si funciona. Dentro de las tendencias que destacan en España para este propósito se encuentran las siguientes:

Aplicable o diversos canales

Si algo han aprendido las empresas de nuestro país es que no debemos limitarnos a un solo medio. Algo que vemos no solo en la existencia de negocios físicos, sino también digitales o mixtos, como ocurre con el sector textil, el iGaming, o la alimentación, entre otros. Además, tiene que contar con una atención al cliente, ya sea in situ o virtual. Algo que hemos visto en muchas de las tiendas virtuales con el e-commerce o con los diferentes proveedores de servicios.

Pertenencia a una comunidad

Está claro que el ser humano necesita relacionarse, y que mejor forma que formar parte de una comunidad o club de personas que compartan sus mismos gustos y aficiones. Además, algo que hemos visto mucho es el uso de mensajes conjuntos enviados a los usuarios activos para mantenerlos fieles al servicio o producto.

Facilidad de canje

En el comercio digital es de vital importancia realizar promociones y ventajas que sean aplicables de manera inmediata. Cuando adquirimos un servicio o producto, los beneficios o ventajas ofrecidas deben de ofrecerse al momento o ser aplicables en la siguiente compra; como ocurría con los bonos sin depósito de los que hablábamos con anterioridad, un gran ejemplo de como hacer efectiva una de estas técnicas. Una tendencia en auge en los negocios digitales españoles que ofrecen beneficios a sus clientes habituales.

Sentirse especial

El servicio que ofrecemos debe de ser único, y direccionado hacia nuestros usuarios o clientes. A esto se le conoce como hiperpersonalización que se basa en entablar una relación con nuestros consumidores, algo que se ha hecho muy cercano con la aparición de las diferentes redes sociales, que nos permiten conectar de manera directa con ellos. Aunque también puede efectuarse a través de otros métodos como correo electrónico o SMS. Además, tendremos oportunidad de añadir promociones especiales en ciertos momentos como sus cumpleaños, que les harán sentir que la marca se preocupa por ellos y los trata de manera individual.

Asiduidad en la compra

Uno de los objetivos principales de un plan de fidelización será hacer que nuestros clientes o usuarios vuelvan a nuestra página, siempre con la mayor brevedad posible. Como mencionábamos, los regalos o promociones tendrán que ser canjeables de manera inmediata o en un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, creando promociones que les den beneficios cada vez que hagan cierta acción o accedan a nuestra página.

A los consumidores de nuestro país les gusta poder acceder a programas de fidelización, repitiendo compras en aquellos que los ofrecen. Y es que los planes de fidelización también suponen un ahorro para los usuarios, ya que pueden seguir accediendo a los bienes y servicios que suelen utilizar con ciertas ventajas. De ahí que cada vez sean más las marcas españolas, y las empresas que operan en nuestro territorio que los añaden dentro de sus estrategias. Como el propio Charles Darwin decía «adaptarse o morir», una frase muy efectiva en los nuevos tiempos, en los que la tecnología forma ya parte de los negocios, haciendo que estos hayan evolucionado, así como las maneras de ofrecerlos.