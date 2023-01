Martínez-Almeida dice que no hubiera sido alcalde con una ley para que gobierne la lista electoral más votada ,pero la apoya porque "se recupera confianza"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconoce que él no hubiera sido alcalde si las elecciones de 2019 se hubieran producido con una ley para que gobierne la lista electoral más votada, pero ve necesaria la medida porque "se recupera la confianza".

De este modo ha respondido el primer edil ante las preguntas de los periodistas, desde el centro de mayores Antón Martón, a la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que gobierne la lista más votada.

Apuesta personal del entonces presidente del PP Pablo Casado para los comicios de 2019, consiguió hacerse con el bastón de mando cuando el PP logró 15 ediles --uno de los peores resultados en Madrid-- gracias a un pacto de Gobierno con Ciudadanos y a un acuerdo de investidura con Vox. Por este pacto de Gobierno, Begoña Villacís (Cs) se hacía con la Vicealcaldía de la capital.

"Vivimos un momento de degradación institucional sin precedentes, el 'sanchismo' pretende adueñarse de todas las instituciones, y provoca que la gente se sienta cada vez más lejos de la política y de las instituciones, y eso debilita la democracia. Todo lo que vaya en la línea de reforzar la confianza en las instituciones me parece adecuado", ha remarcado el alcalde de la capital.

Se busca, ha continuado, "respetar aquello que los ciudadanos quieren mayoritariamente" y "que los españoles voten y que la lista más votada tenga apoyo". Al reconocer que él no sería ahora mismo alcalde, ha señalado que eso no cambia su opinión, y sabe que con esta medida "en algunos lugares el PP podrá acceder al Gobierno y en otros no".

Además, ha recordado que la ahora líder de Más Madrid, Rita Maestre, tampoco hubiera formado parte del Gobierno municipal de Manuela Carmena, pues en los comicios municipales de 2015 la lista más votada fue la del Partido Popular, con Esperanza Aguirre como candidata.

Ello pone de relieve, ha continuado, "la honestidad y la sinceridad de la propuesta de Feijóo, porque sabe que hay lugares en los que el PP gobierna y en otros no", por lo que entiende que "el mérito es decirlo cuando perjudica".