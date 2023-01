Mónica García propone crear 10.000 viviendas públicas a precios asequibles y frenar la especulación

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea y candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha trasladado este lunes su apuesta por la creación de 10.000 viviendas públicas a precios asequibles y frenar la especulación, si logra alzarse con la victoria en los próximos comicios del 28 de mayo.

En un desayuno informativo organizado por EP, García ha indicado que la segunda prioridad que tendrá si llega a la Puerta del Sol, después de Sanidad, será la vivienda.

"Queremos que Madrid deje de ser ese no lugar donde los jóvenes no encuentran donde arraigarse. El primer paso es frenar la especulación de la vivienda y ponerse a trabajar por los ciudadanos con un impuesto a la especulación en Madrid. Es obsceno la cantidad de vivienda a los fondos buitre. Hay que elegir entre familias y blackstone. Son inversiones especulativas que aumentan los precios y no la ofertas. Las viviendas son para vivir y no para especular", ha lanzado.

Para la líder de la oposición, se ha triplicado el precio de la vivienda por encima de los salarios. Por eso, ha exigido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que cumpla con la Ley de Vivienda y ha amenazado con tomar medidas si esto no sucede.

Su apuesta pasa por la creación de 10.000 viviendas públicas a precios asequibles para "darle la vuelta a una de las mayores preocupaciones de los jóvenes" y "paliar todas las crisis" que se vienen encima. "Madrid necesita una oferta coherente, estructurada, de servicios financieros que apoyen ese desarrollo económico de la región", ha defendido.