Díaz Ayuso sobre el aborto: "No nos ponemos en la piel de las personas que no llegan a nacer"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que, respecto al aborto, "nadie puede disponer de la vida de nadie" y se están haciendo las cosas "con mucha frialdad".

"No nos ponemos en la piel de personas que no llegan a nacer, que son directamente abortadas", ha manifestado.

En una entrevista en 'Antena 3', preguntada por la actual ley del aborto, Ayuso ha indicado que este es un debate que le ha parecido "siempre muy complejo" porque cree "que nadie puede disponer de la vida de nadie".

"Estamos haciendo las cosas siempre con mucha frialdad, sin tener en cuenta que en nuestro país ya se están produciendo más de 100.000 abortos al año. Luego, no sé dónde está el avance. Ahí esta la libertad para hacerlo pero no nos ponemos en la piel de personas que no llegan a nacer, que son, bueno, directamente abortadas. No nos ponemos en la piel de mujeres que no tienen recursos, de personas que son obligadas a hacerlo. No nos ponemos en la piel de médicos que ahora les quieren hacer listas negras para obligarles a ellos", ha declarado.

Además, ha incidido en que tampoco se es consecuente "a la hora de hablar de ello con menos frivolidad" porque "no deja de ser algo que tiene sus consecuencias, que deja sus secuelas y que tiene que ser seguro, y por supuesto legal".

"Es algo que tiene que producirse pero a mí no me contenta de ninguna manera, ni por supuestos ni por plazos. Estamos hablando de vidas y yo creo que, sobre todo, lo que tenemos que hablar es de cómo evitar llegar a esto porque hay casos de personas que reinciden muchas veces, otras que no son informadas lo suficiente, hay muchas mujeres que nos consta que querrían seguir adelante pero son presionadas por sus parejas y por sus familias...", ha declarado.

Ayuso, que ha insistido en que el aborto debe ser "legal, seguro pero sobre todo poco frecuente", ha abogado por que hay que ponerse más a "informar" y "dar recursos" y ha recordado que en la Comunidad de Madrid han puesto en marcha "un plan muy ambicioso en favor de la maternidad y la paternidad", con el que se dan "muchas herramientas". Asimismo, ha reiterado que dentro de poco presentarán un nuevo portal en la materia, con más recursos.

POLÉMICA EN CYL

Por otra parte, preguntada por lo sucedido en Castilla y León con el protocolo antiaborto, la dirigente madrileña cree que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "tuvo dificultades para tomar una decisión" cuando, desde Vox, se llevo a cabo "una deslealtad desde dentro del Gobierno" porque su misión es conservar "la estabilidad".

En este sentido, ha criticado que desde partido hablasen de una propuesta sobre la que no tienen competencias y que, con ello, se le hayan dado "tantas alas al Gobierno para tapa la vergüenza" de la 'ley del solo sí es sí'.