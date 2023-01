Tellado critica la "incompetencia y soberbia" de Sánchez: "No todo vale para seguir en el Gobierno"

El vicesecretario de organización del PP, Miguel Tellado, ha criticado la incompetencia y soberbia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha recordado que "no todo vale para seguir en el Gobierno", en el marco de la manifestación que se celebra este sábado en Madrid.

Así lo ha recalcado el vicesecretario de organización del PP en declaraciones a los periodistas, en las que ha hecho hincapié en que Sánchez "no está legitimado" para poner todos los resortes del Estado al servicio de la estrategia de un partido.

"Este es un Gobierno incompetente. Su incompetencia y soberbia están permitiendo que agresores sexuales salgan de prisión antes de tiempo y está permitiendo que más de 200 hayan visto sus penas reducidas", ha señalado Tellado, en referencia a la ley del 'sólo sí es sí'.

Este sábado se celebra en Madrid una manifestación bajo el lema 'Por España, la democracia y la Constitución', organizada por Foro España Cívica y Fundación Foro Libertad y Alternativa, con la que llaman a defender la Constitución, la democracia y las instituciones ante la "grave situación" de "crisis global" en lo político, económico y social que, a su juicio, atraviesa el país.

"Hoy la sociedad civil se moviliza para decirle a Pedro Sánchez que no está de acuerdo con su deriva y la deriva de su gobierno de poner las instituciones del Estado al servicio de aquellos que no creen en el Estado. Esa deriva de atender a todas y cada una de las demandas del populismo de extrema izquierda que apoya este gobierno, y en los independentistas, que no creyendo en España, son lo que dominan y dirigen al gobierno de nuestro país", ha destacado.

El vicesecretario de Organización del PP ha señalado que se ha comprobado a lo largo de las últimas semanas que "el Gobierno entrega todos los resortes del Estado de Derecho a Bildu y Esquerra Republicana, que son los que lamentablemente dirigen este país".

"Hemos comprobado cómo el presidente cambiaba el apoyo a los Presupuestos Generales del Estados (PGE) a cambio de beneficios penitenciarios en favor de los independentistas. Hemos comprobado cómo el Gobierno de España echaba de las carreteras de Navarra a la Guardia Civil porque lo pedía Bildu para seguir apoyando la presidencia de Pedro Sánchez. Hemos comprobado cómo ha estado dispuesto a modificar el código penal para eliminar el delito de sedición para beneficiar a esos políticos que han sido condenados por el procés de Cataluña", ha recordado.

Además, ha criticado que "al presidente no le ha temblado la mano a la hora de abaratar los delitos de malversación para beneficiar precisamente a aquellos que habían malversado para atentar contra la integridad de nuestro país".

"Yo creo que Pedro Sánchez ha llegado al Gobierno de España a través de la mentira y Pedro Sánchez se irá cuando los ciudadanos lo decidan pero también por haber mentido todo el tiempo a todo el mundo. Este es un Gobierno basado en una gran mentira", ha señalado.

Por otra parte, Tellado ha destacado que le gustaría que los socialistas estuvieran en la manifestación también, pero que su partido "nunca les dejaría", y ha recordado el ejemplo del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, recientemente expulsado del PSOE.

POLÉMICA DEL ABORTO

Al ser preguntado por la polémica sobre el incumplimiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, Tellado ha señalado que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "ya ha dicho todo lo que tenía que decir" y que "es una polémica estéril que interesa principalmente al PSOE".

"Con esta polémica, que no lleva a ninguna parte, han tratado de tapar todo lo que ha hecho el gobierno con la ley del 'solo sí es sí'", ha incidido.