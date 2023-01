Monasterio insiste al PP en sentarse y cerrar un acuerdo para los Presupuestos de 2023

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha vuelto a insistir a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en sentarse y cerrar un acuerdo para los Presupuestos autonómicos de 2023.

"Estoy dispuesta a sentarme, aquí en Fitur, y sacar unos presupuesto adelante. Es tan fácil como un acuerdo de una o dos cosas", ha remarcado en su llegada a la Feria que acoge IFEMA Madrid esta semana.

Este nuevo ofrecimiento llega un día después de que Ayuso respondiera a Monasterio que votar en contra de las cuentas fue "un tremendo error" y que no queda tiempo porque la legislatura está "agotada".

"No ha presentado una sola enmienda a los presupuestos de la Comunidad de Madrid en cuatro años y probablemente por eso no sepa cómo son los tiempos. Ya no da tiempo porque la legislatura apenas tiene meses por delante", ha zanjado la también presidenta del PP de Madrid.