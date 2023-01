Carlo Ancelotti: "Todo el mundo da por muerto al Real Madrid, pero no vamos a bajar nunca los brazos"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció este miércoles que el equipo vive un "periodo complicado" del que esperan salir "pronto", aunque "todo el mundo les dé "por muertos", por lo que insistió en que "nunca" bajarán los brazos y los octavos de final de la Copa del Rey son "una oportunidad".

"Es una oportunidad para salir pronto de este momento complicado, pero suele pasar en una temporada. Es un partido complicado, pero tenemos ganas y motivación para salir pronto, la consideramos una oportunidad", recalcó el italiano en la rueda de prensa previa al duelo de octavos ante el Villarreal de este jueves (21.00 horas).

En un mes de enero en el que el conjunto blanco ha sumado las victorias ante Cacereño en Copa y el Valencia en la Supercopa de España y las derrotas frente al Villarreal en Liga y el Barça en Arabia, Ancelotti pidió "aguantar". "Es complicado tener siempre un nivel alto de condición, pero las lesiones no eran previsibles, como la de Tchouameni, Alaba, Lucas. Esto nos ha afectado un poco más. Que no estuviéramos a tope ahora era normal, que enero sería complicado era previsible", admitió.

"Todo el mundo da por muerto al Real Madrid, pero esperamos salir mañana. Tenemos que tener calma y confianza, la temporada es muy larga. Estamos en un periodo complicado, pero no vamos a bajar nunca los brazos y vamos a salir de esto. No sé cuando, pero tenemos la esperanza de que sea mañana. No será demasiado tarde", deseó el italiano.

El técnico apuntó que las similitudes con su segunda temporada en la primera etapa, en 2015, en la que también sufrieron un bajón irreversible, son solo "casualidad". Y negó que ahora vivan un fin de ciclo. "Somos un equipo joven, están llegando al final de carrera jugadores que han marcado una época en el club y están entrando otros. Es un momento de transición desde una época fantástica. Cuando Benzema, Modric y Kroos dejen de jugar, hay otros que tomarán el mando, no es el fin, es el inicio de un ciclo", recalcó.

Ante esto, Ancelotti destacó que "la receta" para salir del bache es "tener confianza en un equipo que hasta noviembre lo ha hecho muy bien". Además, explicó que su papel en este momento difícil "no es tan complicado". "Hay que evaluar bien lo que pasa, ser objetivo y hacer las cosas más sencillas posibles. En el fútbol lo más sencillo es defender bien", remató.

Respecto a nombres propios en estas últimas semanas, manifestó que Kroos "lo ha hecho muy bien en todos los partidos", dada su "buena condición física". "Pero Modric es distinto, su condición no es óptima, pero poco a poco aportará esta temporada", afirmó, antes de insistir en que tiene "mucha confianza" en Camavinga y reconoció que "no siempre" ha sido "justo con él".

Sobre el encuentro de este jueves ante el Villarreal, con el futuro en Copa en juego, Ancelotti reveló que "jugarán Thibaut Courtois y Karim Benzema", así como el joven brasileño Vinicius Tobias podría tener una oportunidad. "Tenemos la baja de Carvajal y Lucas. Odriozola vuelve de una lesión, por lo que puede jugar mañana", explicó.

Finalmente, el italiano defendió la labor del Real Madrid en su cantera. "Hay jugadores que progresan muy bien y será importantes en el futuro. Cada época tiene su momento. Los jugadores del 2004 que tenemos son muy buenos y pronto serán útiles para el primer equipo", concluyó, al ser preguntado por el nivel de dos futbolistas jóvenes en el FC Barcelona, Pedri y Gavi.