Telemadrid estrena 'LA, LA, LA', el nuevo programa musical que buscará la mejor voz de Madrid

Telemadrid estrena el próximo martes 'LA, LA, LA', el nuevo programa musical que buscará la mejor voz de Madrid y que será conducido por Silvia Jato y Ricky Merino, ha informado la cadena en un comunicado.

Silvia Jato regresa a Telemadrid con muchas ganas. "El programa "LA, LA, LA" ha sido para mí la vuelta a la televisión nuestra, a la de todos los madrileños nacidos o recibidos aquí con los brazos abiertos", ha apuntado durante la presentación del programa.

"La gente va a disfrutar muchísimo en sus casas porque es un formato donde participa toda la familia. Para mí es un orgullo presentar un concurso musical en el que se va a ver la gran valía de las voces que hay en nuestra comunidad autónoma y no solo españolas. El programa va a demostrar que en cuestión de música no existen nacionalidades, solo un sentir", ha señalado.

Ricky Merino se ha sentido muy cómodo en su tarea de presentador. "La verdad es que, aunque la gente me conoce por mi faceta musical, en la televisión me lo paso muy bien. Me gusta conectar con la ilusión de los participantes. Aún recuerdo esos nervios antes de subirme al escenario. Por eso me parece de vital importancia que el concursante esté tranquilo y que los familiares también lo estén. Cuando estás allí sientes que te lo juegas todo a una sola carta", ha indicado.

De los cientos de aspirantes que se presentaron a los castings convocados por la productora Backstage, sólo noventa y seis fueron los escogidos para participar en el programa y enfrentarse a las opiniones y el veredicto del exigente jurado de "LA, LA, LA" compuesto por Lorena Gómez, Dani Diges y Poty.