Vox evita entrar en polémica con el PP por las medidas provida de Castilla y León pero avisa de que no darán "un paso atrás"

Vox ha respaldado este lunes las medidas 'provida' anunciadas por su vicepresidente en Castilla y León, Juan García-Gallardo, y ha reivindicado que han sido "consensuadas" en el seno del Gobierno Regional, a la vez que ha evitado ahondar en la polémica con el Partido Popular y ha avisado de que Vox no dará "un paso atrás".

Tras la polémica generada por las medidas aprobadas por el Gobierno de Castilla y León para evitar abortos, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha explicado que se trata de políticas incluidas en el ADN de Vox y parte de sus compromisos electorales.

"No vamos a dar un paso atrás, vamos a seguir perseverando en todo lo que dijimos en campaña y los compromisos suscritos en Castilla y León", ha insistido Garriga en rueda de prensa en la sede nacional del partido, que ha subrayado que hace "bandera de la coherencia" como "santo y seña" del partido. "No vamos a dar ni un paso atrás y no vamos a arriar ninguna de las banderas que nos han traído aquí", ha avisado.

En este sentido, ha insistido en que "no hay discrepancia" en el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y ha recordado que García-Gallardo anunció las medidas sentado junto al portavoz del Ejecutivo regional, del PP. "Es una decisión consensuada, que estaba previsto tomar y entra dentro de la normalidad de los pactos", ha resumido.

En cambio, no ha querido valorar las críticas que las medidas han cosechado de otros dirigentes del PP, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el portavoz de campaña de los 'populares', Borja Semper.

"Me permitirá que no pierda ni un minuto, habrá que preguntárselo a ellos", ha rechazado el dirigente de Vox advirtiendo a los miembros del PP que también tendrán que dar "justas explicaciones" a sus votantes.

"SORPRENDENTE REVUELO"

En este contexto, ha arremetido contra el Gobierno, a quienes acusa de "levantar la voz" por este asunto pero en cambio "callar" ante las excarcelaciones o rebajas de pena que está provocando la ley del 'solo sí es sí'.

Garriga ve "sorprendente" el "revuelo" que están generando unas medidas que considera "de sentido común" y "lo único que pretenden" es ampliar la información que reciben las mujeres embarazadas. Por ello, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez en realidad está preocupado por el papel del Gobierno de Castilla y León como "dique de contención" de sus políticas.

Es más, ha adelantado que las políticas que está aprobando el Ejecutivo regional son "claro ejemplo" de las que Vox pretende llevar a cabo si llega al Palacio de la Moncloa. "Juan García-Gallardo ha hecho lo que hará cualquier representante de Vox en cualquier institución", ha adelantado.

Según ha insistido, Vox lo que ha hecho es "cumplir su palabra y luchar contra cultura de la muerte que está promoviendo la izquierda". "Esos que guardan silencio ante la evidencia de que hay delincuentes sexuales paseándose por nuestras calles alzan la voz porque se pretenda informar a las mujeres en Castilla y León", ha criticado.