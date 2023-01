Los accidentes de trabajo mortales aumentaron a 95 en la región en 2022

La accidental laboral mortal aumentó un 20 por ciento en la Comunidad de Madrid en 2022, con 95 fallecidos frente a los 79 de 2021, según datos oficiales aportados hoy por UGT, que ha calificado el año pasado como "trágico".

De ellos, 39 correspondieron a patologías no traumáticas (PNT); 13 por accidente de tráfico de trabajo; 20 por un accidente 'in itínere' y 23 más por otras causas. Así, han aumentado los siniestros 'in itinere', los accidentes laborales de tráfico, por patologías no traumática y resto de formas con respecto al año 2021.

El sindicato ha calificado este lunes en una nota de prensa de "especialmente grave" lo acontecido en diciembre, en el que 10 personas trabajadoras perdieron la vida en accidentes laborales, el doble que el mismo mes de 2021.

De los 10 accidentes mortales de diciembre, cuatro pertenecían al sector de Construcción y las causas han sido: uno por Patología no Traumática, (derrames, íctus, infartos,..) dos por accidente de tráfico de trabajo y, uno debido a una caída en altura. El resto de accidentes han ocurrido a trabajadores del Sector de Servicios y se han debido tres a Patologías No Traumáticas (PNT), uno por accidente de tráfico de trabajo y otro más por un accidente en la ida y vuelta al trabajo.

AUMENTAN TAMBIÉN LOS ACCIDENTES TOTALES

Durante el pasado año, se registraron un total de 89.431 accidentes laborales, con 3.032 personas trabajadoras fallecidas más, respecto al pasado año (86.499 accidentes laborales), un 3,4 por ciento más. Además, aumentaron los accidentes laborales ocurridos y registrados en jornada laboral, de 76.026 en 2021 a 70.244 en 2022, lo que supone un 8,23 más.

El pasado año disminuyeron los accidentes graves respecto a 2021, 439 en 2022 y 453 accidentes en 202, mientras que los leves se incrementaron un 3,41% de 88897 en 2022 a 85.967 en 2021.

Desagregando los datos por sexo, los accidentes con baja en jornada, encontramos que 33.656 mujeres trabajadoras sufrieron un accidente laboral. Un total de 55.775 accidentes lo sufrieron hombres a lo largo de 2022.

"UNA LACRA LABORAL Y SOCIAL QUE NO PARA"

Para UGT, en 2022, se ha producido una "relajación" de la prevención en materia de seguridad y salud en las empresas en la Comunidad de Madrid. "Las empresas deben concienciarse de que deben cumplir la Ley y ser conscientes de las ventajas que tiene proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, invirtiendo en la prevención de riesgos laborales", señalan.

Las principales causas de las muertes por accidente laboral no cambian. Por el contrario, se mantienen a lo largo del tiempo: infartos y derrames cerebrales, accidentes de tráfico, atrapamientos y aplastamientos, golpes y caídas, "lo que demuestra que los incumplimientos en materia preventiva por parte de las empresas también se mantienen".

Por ello, el sindicato pide soluciones y el cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales. "Las personas trabajadoras tenemos derecho a la protección de nuestra seguridad y salud", señalan.

INFARTOS Y DERRAMES

UGT también ha querido reseñar que 39 personas trabajadoras han muerto por infartos y derrames cerebrales durante la jornada laboral. "Es una realidad que las personas trabajadoras están sufriendo las consecuencias de una deficiente gestión de los riesgos psicosociales en sus puestos de trabajo, sin duda, las condiciones laborales en las que trabajan tienen influencia sobre su salud.

Por ello, indican que urge prestar atención a los "enormes problemas" de salud psicológica de la clase trabajadora que pueden venir derivados el estrés laboral, las tensiones, o estar sometido a presión de tiempo y altas cargas de trabajo, ya que está costando cada día más vidas.

Así desde UGT instan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la "urgente puesta en práctica" de nuevo, del VI Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales (2020-2024), puesto que el mismo "es un compromiso para la mejora de las condiciones de seguridad y salud de todas las personas trabajadoras madrileñas. Y consideran que, "ahora más que nunca, que es una herramienta muy valiosa en la lucha contra la siniestralidad laboral en nuestra región, por tanto para la mejora de la salud pública de la ciudadanía madrileña".