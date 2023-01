Alertan de que los policías de la unidad de Villa de Vallecas tienen que calentarse con sus propios calefactores

El portavoz socialista de Emergencias y Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Ramón Silva, ha alertado de que los agentes de la Unidad Policial de Villa de Vallecas tienen que calentarse con sus propios calefactores y que no tienen agua sanitaria caliente.

"La justificación del área es que se está construyendo una nueva unidad, que es verdad, pero que no estará disponible este invierno y muy posiblemente tampoco el próximo. Hay que solucionar con urgencia los problemas de la unidad", ha reclamado Silva en un comunicado.

El socialista ha visitado la unidad de Villa de Vallecas tras las quejas recibidas por parte de agentes. Allí ha comprobado que "el sistema muy deficitario de climatización del edificio tiene que complementarse con radiadores, con calefactores aportados por los propios agentes porque si no el frío es insoportable".

"Y no disponen de agua caliente sanitaria. Los policías de esta unidad no pueden ducharse al finalizar su jornada", ha añadido. El concejal del PSOE ha remarcado que "esto no se puede mantener en el tiempo" y se necesita "garantizar que los agentes prestan sus trabajo en condiciones dignas", algo que ahora no se está produciendo "por la mala gestión del equipo de José Luis Martínez-Almeida".