Villacís felicita a Guasp y Vázquez por recibir "el respaldo" de militantes: "A partir de ahora toca mucho trabajo"

La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora de Ciudadanos en la región, Begoña Villacís, ha felicitado este jueves a Patricia Guasp y Adrián Vázquez, ganadores de las primarias para la nueva ejecutiva del partido 'naranja', por recibir "el respaldo mayoritario" de los militantes y ha afirmado que a partir de ahora "toca mucho trabajo".

Así lo ha trasladado Villacís a través de sus redes sociales después de que esta candidatura apoyada por la actual líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, haya ganado con un 53,25 por ciento de los votos. La lista rival, la del vicesecretario general 'naranja', Edmundo Bal, ha logrado un 39,34 por ciento.

"A partir de ahora toca mucho trabajo y un gran reto: relanzar el proyecto de centro liberal", ha asegurado Villacís, quien ha dado también la enhorabuena a las otras dos candidaturas por "proponer y debatir con libertad".

La vicealcaldesa madrileña defendió la candidatura 'Renace tu partido' frente a la de Edmundo Bal, que entiende que busca "pactar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

"No estoy a favor de pactar con Sánchez en este momento en el que está que está minando nuestro Estado de Derecho, desprestigiando a jueces e instituciones. Por eso no apoyo la candidatura de Bal sino la de Adrián y Patricia, siendo todos compañeros. No son nuestros enemigos", recalcó.