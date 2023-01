Pérez señala que solo una asociación de taxistas ha convocado la manifestación y defiende que trabajan por el sector

El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha sostenido que solo una asociación de las tres representativas ha convocado la manifestación de taxistas de este jueves, contra las medidas de liberación impulsadas por el Gobierno Regional, y ha defendido que trabajan por el sector.

Así lo ha señalado preguntado por los periodistas, en la sede de su consejería, por la marcha convocada bajo la consigna 'No al reglamento del taxi', donde ha recordado que las otras dos asociaciones "han apoyado las medidas que la Comunidad ha ofrecido". En todo caso, ha asegurado que respetan la manifestación.

Pérez ha defendido que están ayudándoles a luchar contra "una competencia emergente en la que no pueden estar en desigualdad de oportunidades". Quieren, según ha defendido, quitarles "un corsé" burocrático que les limita y les impide competir. No se trata de que tengan que trabajar 24 horas porque, además, existe una "legislación laboral" que todo el mundo tiene que cumplir sino de que no se les prohíba trabajar los fines de semana o por la noche.

"La solución no es no hacer nada. No es el mejor camino para un sector que está acusando la irrupción de una nueva competencia. Si no haces nada, no vas a poder competir", ha subrayado.