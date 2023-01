Thibaut Courtois: "No estuvimos finos pero no hay nada que nos preocupe"

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois confesó que su equipo no estuvo brillante este miércoles pero sacó el billete a la final de la Supercopa, sin nada que "preocupe" al equipo blanco pero con la necesidad de "seguir mejorando" de cara a repetir título.

"No creo que tuve tanto trabajo, cuando llegaron intenté ayudar como los demás. Hoy no estuvimos finos para meter el gol, en la tanda sí. Tenemos que seguir mejorando, haciendo las cosas bien, valorar el partido, ver los vídeos, trabajar bien y ver quién es el rival", dijo el meta belga en rueda de prensa.

Courtois, elegido MVP de la primera semifinal en Riad, valoró su buen momento de forma, una vez superadas las molestias físicas. "Cuando uno sufre una lesión y la arrastra un poco, no me sentía cómodo. No son excusas. Después del Mundial hemos solucionado el problema y se nota cuando uno está al 100% o no", apuntó.

"No me preocupa nada, tenemos que encontrar un poco más el gol, no encajar goles como el del otro día o hoy, al principio del segundo tiempo. Tenemos que ver con el cuerpo técnico dónde podemos mejorar. En el segundo tiempo bajamos un poco la presión. No hay nada que nos preocupa", añadió.

Además, un Courtois decisivo con la parada en el último penalti a Gayà, explicó su manera de afrontar una tanda. "No entrenamos los penaltis. De ellos miro sus penaltis. Gayá falló el de Sevilla y había tirado otro penalti antes al medio, no me tiré a fondo por eso, igual que Raúl García el año pasado. Ellos también pueden cambiar, son pequeñas cosas, hemos tenido suerte, los compañeros también han tirado muy bien", afirmó.

"A nosotros nos da igual, son dos equipos muy buenos, que están en un buen momento de la temporada. Va a ser una bonita final, veremos lo que pasa", terminó, sin preferencias entre FC Barcelona o Real Betis para la final del domingo.