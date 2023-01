El Real Madrid avanza a la final de la Supercopa tras ganar al Valencia en penaltis

El Real Madrid selló su pase a la final de la Supercopa de España que se disputa en Riad (Arabia Saudí) tras vencer este miércoles en la tanda de penaltis al Valencia CF (1-1, 4-3), gracias a un sensacional Thibaut Courtois que sostuvo a los suyos al final y detuvo el lanzamiento definitivo a José Luis Gayá.

El equipo de Carlo Ancelotti podrá defender el título logrado el año pasado ante el Athletic Club, el domingo ante FC Barcelona o Real Betis, gracias a un trabajado partido en Arabia, donde se adelantó pasada la media hora con gol de Benzema de penalti, pero que Lino empató nada más comenzar la segunda parte.

El Valencia, que ha disputado seis ediciones y solo ha ganado una, volvió a tener al conjunto blanco como verdugo, tras su eliminación en su última participación en 2020 ante los madridistas. Cömert fue uno de los nombres propios del partido tras cometer el penalti sobre Benzema y fallar el suyo en la definitiva tanda.

En el King Fahd International Stadium la presión adelantada del Valencia empezó ahogando la salida de balón de los blancos. Sin Luka Modric, suplente, para dirigir el juego, al conjunto de Ancelotti le costó encontrar fluidez en los primeros instantes. Solo la calidad de sus delanteros, con Benzema a la cabeza, amagó con dar algún susto sobre la portería 'che'.

Así, los de Gennaro Gattuso sometieron por momentos a un conjunto blanco incapaz de reaccionar. Cavani amenazó primero con un testarazo que atrapó Courtois abajo, para después meter el susto en el cuerpo con un disparo de Almeida que se marchó fuera por poco. Buenos minutos del conjunto valencianista que dominó el choque hasta la jugada del penalti.

A falta de quince minutos para el descanso, Benzema fue derribado en el área tras una internada del francés en la que Cömert no midió bien. El atacante no falló desde los once metros y adelantó a los suyos cuando su equipo más lo necesitaba, mandando a los blancos al descanso por delante en el marcador.

Sin embargo, poco le duró la superioridad a los de Ancelotti cuando en la primera jugada de la segunda parte Samuel Lino le ganó la espalda a Lucas Vázquez y empató el choque en 25 segundos de reanudación. Con todo por decidir el juego adquirió un ritmo más bajo, aunque con los blancos algo superiores con la pelota. Incapaces de finalizar, los de Ancelotti se atascaron ante una férrea defensa rival que apenas concedió para forzar la prórroga. Antes, Vinicius tuvo en sus botas el triunfo en el último minuto, pero Mamardashvili se hizo grande para evitar el tanto.

El conjunto 'che', bajo mínimos físicamente, se presentó en el tiempo añadido replegado, a la espera de un Real Madrid que no dejó de intentarlo. Así, el campeón dispuso de las mejores ocasiones: Vinicius y Kroos probaron fortuna desde la frontal, pero otra vez el portero 'che' sacó a relucir sus reflejos.

El Valencia tuvo la victoria en la mano en la segunda parte de la prórroga, pero fueron las de Courtois las que ganaron el pase a la final, primero salvando un mano a mano ante Fran Pérez y, después, deteniendo el lanzamiento definitivo de Gayá en la tanda, tras el fallo de Cömert, permitiendo a los blancos avanzar a la que será su segunda final de Supercopa seguida.