Díaz Ayuso corrige a Monasterio y reivindica que llevan trabajando en el cheque para mayores desde hace meses

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha corregido a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, quien ha asegurado que el cheque para mayores que se pondrá en marcha es una medida de su formación que incluían en las enmiendas para los Presupuestos, y ha defendido que llevan trabajando meses en él.

"Quiero corregir al Grupo de Vox en la Comunidad de Madrid sobre lo que dice. Si estaba o no en sus enmiendas... no hay enmiendas, luego no lo sé. Lo que sí sé es que esto no se prepara en tres semanas. Esto llevamos meses trabajándolo y tanto es así que el 9 de junio ya se colgó en información pública este decreto para trabajar sobre ello", ha reivindicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma extraordinaria en Alcobendas.

Sobre este cheque, ha indicado que lo que quieren proponer es que los mayores dependientes mientras puedan sigan en sus casas pero "mejorando sus prestaciones" con teleasistencia avanzada, la ayuda a domicilio o centros de día pero que todos aquellos que tengan gran dependencia puedan elegir dónde quieren ser asistidos antes de que se les asigne plaza.