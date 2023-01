Martínez-Almeida acusa a Rita Maestre de "mentir a través de vídeos enlatados" sobre la situación de la capital

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este miércoles a la portavoz de Más Madrid en el Consistorio, Rita Maestre, de "mentir" sobre la situación de la capital así como le ha recomendado que hable con los vecinos y no solo "a través de vídeos enlatados en Twitter".

"Rita Maestre ha decidido instalarse en el catastrofismo más absoluto ignorando la realidad de esta ciudad; no he visto una sola declaración en la que valore algo positivo de la ciudad de Madrid. Yo le recomendaría dos cosas, que pise la calle, que de verdad hable con los vecinos y no solo a través de vídeos enlatados en Twitter que es lo único que está haciendo, y que Madrid no está en la situación apocalíptica que dibuja", ha manifestado ante los periodistas a su llegada al Centro Cultural de China en Madrid para celebrar el Año Nuevo Chino 2023.

Almeida ha lamentado que Maestre dijera de él que es "el alcalde más negacionista de todas las ciudades de Europa". Tras negar que lo sea, se ha preguntado qué dirá Maestre de la regidora de Barcelona, Ada Colau, "que ha incumplido los límites de calidad de aire de la Unión Europea" mientras que Madrid ha logrado cumplirlos.

Por ello considera Martínez-Almeida que tanto él como los madrileños merecen "un respeto mayor del que muestra en sus declaraciones Rita Maestre", que se dedica en su "estrategia electoral" a "meter miedo".

Ello responde, en su opinión, a que Maestre "entiende que la mejor táctica de oposición es decir que está todo fatal" dentro de su "competición desesperada por tratar de que Más Madrid sobreviva como primera fuerza de la izquierda en esta ciudad".